Österreichweit 869 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Wien - Die aktuellen Corona-Zahlen sind am Samstag neuerlich drastisch gestiegen. Laut Innen- und Gesundheitsministerium gab es nicht weniger als 869 Neuinfektionen, davon alleine 444 in Wien. Am Montag wird wegen des Anstiegs und zwecks Evaluierung der Ampel-Regionen die Corona-Kommission zu einer weiteren Sitzung zusammentreffen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sind die Zahlen "deutlich zu hoch".

Diskussion um Moria-Migranten geht weiter

Lesbos - Nach den Bränden im Migrantenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres gefordert, die obdachlos gewordenen Menschen aufs Festland zu bringen. Während die griechische Polizei einem AFP-Bericht zufolge auch am Samstag Tränengas gegen Demonstranten einsetzte, bekräftigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sein striktes Nein zur Aufnahme von Flüchtlingen.

Sprung bei Brand in Wien aus 3. Stock: Mann in Lebensgefahr

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in der Schrankenberggasse in Wien-Favoriten ist am Samstagnachmittag ein Mann noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem dritten Stock gesprungen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Weitere fünf Personen erlitten laut Polizei ebenfalls Blessuren.

Oppositionelle Kolesnikowa in anderes Gefängnis verlegt

Minsk - Vor neuen Protesten in Weißrussland ist die inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in ein anderes Gefängnis außerhalb der Hauptstadt Minsk gebracht worden. Die Gründe für die Verlegung nach Schodsina nordöstlich von Minsk hätten die Behörden nicht genannt, teilte die Opposition am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

So viele Corona-Neuinfizierte in Tschechien wie noch nie

Mexiko-Stadt - Der Trend zunehmender Corona-Infektionszahlen in Tschechien hält an. Am Freitag kamen 1.447 bestätigte Fälle hinzu, mehr als je zuvor an einem Tag. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Samstag bekannt. Mexiko überschritt unterdessen die Zahl von 70.000 Corona-Toten. Damit wurden auch die pessimistischsten Prognosen übertroffen. Mexiko ist das Land mit der vierthöchsten Todeszahl weltweit.

Taliban und Afghanistans Regierung nehmen Gespräche auf

Kabul - Nach fast zwei Jahrzehnten Krieg haben die afghanische Regierung und die radikalislamischen Taliban in Katar Friedensgespräche aufgenommen. US-Außenminister Mike Pompeo würdigte den Beginn der mit großen Hoffnungen verbundenem Verhandlungen am Samstag als "wirklich bedeutsamen" Moment für Afghanistan. Die Delegierten stellen sich aber bereits auf lange und mühsame Gespräche ein.

Autoren für Krisengipfel wegen neuer Corona-Einschränkungen

Wien - Die IG Autorinnen Autoren will wegen der am Montag in Kraft tretenden Veranstaltungsbeschränkungen "die sofortige Einberufung eines Kunst- und Kulturgipfels". Da bei Innenveranstaltungen nur noch bis zu 50 Personen ohne fixen Sitzplatz zulassen sind, würden Veranstaltungen wie die Buch Wien oder das BuchQuartier wohl ausfallen, so Geschäftsführer Gerhard Ruiss, der Kritik an der Regierung übte.

Mindestens 50 Tote bei Minenunglück im Kongo

Goma - Beim Einsturz einer Mine im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 50 Menschen umgekommen. Die Goldmine in Kamituga in der Provinz Süd-Kivu sei am Freitag nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen eingebrochen, teilte der stellvertretende Bürgermeister des Ortes, Ngandu Kamundala, am Samstag mit. Retter suchten nach Überlebenden, die Chancen seien aber sehr gering, hieß es.

