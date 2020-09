Regierung startet Soforthilfe für Moria

Wien/Lesbos - Die Regierung setzt nach den Differenzen rund um den Umgang mit den Flüchtlingen im ausgebrannten griechischen Lager Moria nun gemeinsame Schritte. Im Rahmen eines "Soforthilfepakets" sollen nächste Woche vom Innenministerium 400 vollausgestattete Unterkünfte für die Betroffenen nach Griechenland geschickt werden. Geplant ist zudem die Verdopplung des Auslandskatastrophenfonds auf 50 Mio. Euro.

Polizeichef rügt Vergewaltigungsopfer: Demos in Pakistan

Islamabad - Tausende Frauen sind in Pakistan nach der Gruppenvergewaltigung einer Frau aus Empörung über die Reaktion eines Polizeichefs auf die Straße gegangen. In Lahore, Islamabad, Quetta, Karatschi und Hyderabad forderten sie zusammen mit Männern und Kindern am Samstag zudem Gerechtigkeit für Vergewaltigungsopfer. Mit Plakaten verlangten sie ein Ende der sexuellen Gewalt und Schikanen.

Grüner Wahlkampfauftakt in Wien im Zeichen von Moria

Wien - Der Wahlkampfauftakt der Wiener Grünen für die Wien-Wahl am 11. Oktober ist am Samstagabend im Zeichen der Diskussion über das abgebrannte griechische Flüchtlingslager Moria gestanden. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler versprach: "Wir werden auf Bundesebene nicht locker lassen." Die Wiener Grünenchefin und Spitzenkandidatin Birgit Hebein betonte, sie finde die Diskussion "wirklich übelst".

Erdogan warnt Macron vor Einmischung im Gasstreit

Ankara/Paris/Athen - Im Streit um türkische Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seiner Politik zurückgewiesen und ihn vor Einmischung gewarnt. "Legen Sie sich nicht mit dem türkischen Volk an, legen Sie sich nicht mit der Türkei an", sagte Erdogan am Samstag in Istanbul an Macron gerichtet.

Tod eines 21-Jährigen erschüttert Italien

Rom - Hunderte Menschen haben in Italien an der Trauerfeier für den 21 Jahre alten Willy Monteiro Duarte teilgenommen, der von vier Männern zu Tode geprügelt worden war. Auch Regierungschef Giuseppe Conte war am Samstag unter den Trauergästen in der Gemeinde Paliano bei Rom. Die Gäste trugen überwiegend weiße Oberteile als Symbol für ihre Trauer.

Deutschland prüft Reisewarnung für Wien

Berlin/Wien - Nach dem starken Anstieg der Coronavirus-Neuinfektionen erwägt Deutschland laut "Krone" (online), eine Reisewarnung für Wien zu verhängen. Krone.at bezog sich auf "gut informierte Kreise". Das deutsche Auswärtige Amt bestätigte diese Information gegenüber der APA nicht. Auch das österreichische Außenministerium wollte auf Anfrage der APA den Bericht "nicht kommentieren".

Ehepaar bei Motorradunfall im Salzkammergut getötet

Bad Ischl - Ein einheimisches Ehepaar ist am Samstagnachmittag bei einem Motorradunfall in Bad Ischl im Bezirk Gmunden in Oberösterreich getötet worden. Der 53-jährige Mann am Steuer geriet in einer leichten Linkskurve auf das Straßenbankett und kam mit seiner gleichaltrigen Gattin am Sozius zu Sturz, berichtete die Polizei. Beide verstarben noch am Unfallort.

AstraZeneca nimmt Corona-Impfstofftests wieder auf

London - Wenige Tage nach der Unterbrechung der klinischen Tests seines Corona-Impfstoffs hat der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca die Versuche wieder aufgenommen. Die zuständige Aufsichtsbehörde habe die Sicherheit bestätigt, nun seien die Tests des Impfstoffs AZD1222 am Menschen in Großbritannien wieder angelaufen, so das Unternehmen. Zur Aussetzung kam es nach Erkrankung eines Probanden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red