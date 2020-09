Regierung startet Soforthilfe für Moria

Wien/Lesbos - Die Regierung setzt nach den Differenzen rund um den Umgang mit den Flüchtlingen im ausgebrannten griechischen Lager Moria nun gemeinsame Schritte. Im Rahmen eines "Soforthilfepakets" sollen nächste Woche vom Innenministerium 400 vollausgestattete Unterkünfte für die Betroffenen nach Griechenland geschickt werden. Geplant ist zudem die Verdopplung des Auslandskatastrophenfonds auf 50 Mio. Euro.

Erste Flüchtlinge beziehen provisorisches Lager auf Lesbos

Lesbos - Vier Tage nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria haben die ersten Migranten auf der Insel Lesbos ein neues provisorisches Zeltlager bezogen. Am Samstagnachmittag wurden nach Angaben der griechischen Polizei rund 200 Migranten aufgenommen, einige Dutzend warteten demnach noch auf ihre Hygiene-und Sicherheitschecks. Das neue Lager Kara Tepe ist für 3.000 Menschen ausgelegt.

Vorarlberger wählen Gemeindevertretungen und Bürgermeister

Bregenz - Die 96 Vorarlberger Kommunen wählen am Sonntag ihre Gemeindevertretungen. In 65 Gemeinden werden auch die Bürgermeister direkt gewählt. Um die landesweit zu vergebenden 1.806 Mandate bewerben sich 220 Listen, für die Bürgermeisterwahlen stehen 142 Kandidaten bereit. Wahlberechtigt sind 301.572 Personen, bis etwa 18.00 Uhr sollten die Ergebnisse aller Gemeinden vorliegen.

Internationales Brucknerfest startet in Linz

Linz - In Linz wird am Sonntag das Internationale Brucknerfest eröffnet. Die Festrede hält am Vormittag die aus Somalia stammende Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie. Am Abend dirigiert Markus Poschner das Bruckner Orchester Linz. Das musikalische Programm legt den Fokus auf Namensgeber Anton Bruckner und auf Johannes Brahms.

Knapp 23.000 Kinder haben an Sommerschule teilgenommen

Wien - 22.935 Kinder haben in den beiden letzten Ferienwochen die heuer erstmals angebotene Sommerschule besucht. Das sind 92 Prozent der knapp 25.000 dafür angemeldeten Kinder, teilte das Bildungsministerium mit. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will das Projekt daher fortsetzen - die genauen Details sollen nach einer Evaluierung in einigen Wochen feststehen.

Millionen Menschen zu Regionalwahlen in Russland aufgerufen

Moskau/Berlin - Inmitten einer wachsenden Proteststimmung in Russland werden am Sonntag neue Gouverneure und Regionalparlamente gewählt. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest - auch mit Blick auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny. Millionen Menschen sind am Hauptabstimmungstag in nahezu allen Gebieten des flächenmäßig größten Landes der Erde zur Stimmabgabe aufgerufen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red