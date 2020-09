Kurz spricht von "Beginn der zweiten Welle" in Österreich

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnt in drastischen Worten vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie in Österreich. "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu", sagte der ÖVP-Chef in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. An die Bevölkerung richtet er den "dringenden Appell", sich an die Maßnahmen zu halten.

An Corona erkrankte österreichische KFOR-Soldaten evakuiert

Wien/Prishtina (Pristina) - Am Samstagabend sind zwei österreichische, an Covid-19 erkrankte Soldaten der Mission KFOR (Kosovo Force) aus dem Kosovo erfolgreich nach Österreich evakuiert worden. Die zu einem "fliegenden Hospital" umgebaute C-130 "Hercules", brachte die zwei Soldaten, einer davon schwer erkrankt, aus der Hauptstadt Pristina sicher zurück in die Heimat, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Proteste wegen zäher Untersuchung nach Explosion in Beirut

Beirut - Im Libanon sind Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um mehr als einen Monat nach der Explosionskatastrophe im Hafen der Hauptstadt Beirut auf die mangelnden Fortschritte bei den Untersuchungen aufmerksam zu machen. Die Demonstranten marschierten am Samstag vom Justizpalast in Beirut zum Präsidentenpalast, wo sie auf Hunderte Anhänger von Präsident Michel Aoun trafen.

Regierung startet Soforthilfe für Moria

Wien/Lesbos - Die Regierung setzt nach den Differenzen rund um den Umgang mit den Flüchtlingen im ausgebrannten griechischen Lager Moria nun gemeinsame Schritte. Im Rahmen eines "Soforthilfepakets" sollen nächste Woche vom Innenministerium 400 vollausgestattete Unterkünfte für die Betroffenen nach Griechenland geschickt werden. Geplant ist zudem die Verdopplung des Auslandskatastrophenfonds auf 50 Mio. Euro.

Vorarlberger wählen Gemeindevertretungen und Bürgermeister

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen haben begonnen. Um 7.00 Uhr sperrten in 14 der 96 Ländle-Kommunen die Wahllokale auf. Die Augen sind speziell auf die Stadt Bludenz gerichtet, wo ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und SPÖ erwartet wird. Das letzte Wahllokal schließt um 13.00 Uhr, bis etwa 18.00 Uhr werden die Ergebnisse aus allen Städten und Gemeinden vorliegen.

Kickl bedauert jahrelangen Einsatz für Strache

Wien - FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bedauert seinen jahrelangen Einsatz für seinen ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache. "Mir ist es - im Lichte der jetzt im Raum stehenden Vorwürfe - ehrlich gesagt leid um die vielen Stunden, die wir verschwendet haben", sagte er im APA-Interview. Die Rahmenbedingungen bei der Wien-Wahl sieht er "alles andere als einfach".

Knapp 23.000 Kinder haben an Sommerschule teilgenommen

Wien - 22.935 Kinder haben in den beiden letzten Ferienwochen die heuer erstmals angebotene Sommerschule besucht. Das sind 92 Prozent der knapp 25.000 dafür angemeldeten Kinder, teilte das Bildungsministerium mit. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will das Projekt daher fortsetzen - die genauen Details sollen nach einer Evaluierung in einigen Wochen feststehen.

Aufruf zu Massenprotesten gegen Lukaschenko in Weißrussland

Minsk - In Weißrussland haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko für Sonntag zu neuen Massenprotesten aufgerufen. Nach der Festnahme der Oppositionellen Maria Kolesnikowa wird mit Spannung erwartet, ob sich ab 13.00 Uhr MESZ mehr Menschen an den Aktionen beteiligen als an den Wochenenden zuvor. Am vergangenen Sonntag gingen Beobachter von bis zu 100.000 Demonstranten aus.

