Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnt in drastischen Worten vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie in Österreich. "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu", sagte der ÖVP-Chef in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. An die Bevölkerung richtet er den "dringenden Appell", sich an die Maßnahmen zu halten.

New York - Naomi Osaka hat zum zweiten Mal nach 2018 die US Open gewonnen. Im Finale gegen die Weißrussin Viktoria Asarenka gelang der 22-jährigen Japanerin eine imposante Auferstehung. Sie lag nach 34 Minuten mit 1:6,0:2 in Rückstand, setzte sich aber nach 1:53 Stunden noch verdientermaßen mit 1:6,6:3,6:3 durch. Osaka wird sich im WTA-Ranking damit vom neunten auf den vierten Platz nach vorne schieben.

Wien - Ein 55-Jähriger, der am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten aufgrund eines Wohnungsbrandes aus dem dritten Stock gesprungen war, ist seinen Verletzungen im Spital erlegen, so die Polizei am Sonntag. Der Mann dürfte vermutlich mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein, was das Feuer in der Schrankenberggasse auslöste.

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen ist nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich deutlich zurückgegangen: Am Sonntag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 463 Fälle, was nur etwa der Hälfte der 869 positiven Testergebnisse von Samstag entspricht. Bisher gab es in Österreich 33.159 positive Testergebnisse.

Wien - Die Bundesregierung lädt am Sonntag die Sozialpartner ins Kanzleramt. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen. Wie es aus Kanzleramt hieß, wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern über die Auswirkungen und Herausforderungen am Arbeitsplatz durch die steigenden Infektionszahlen beraten.

Bad Hall - Ein eineinhalbjähriger Bub ist am Samstagabend in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) im Garten eines Einfamilienhauses in einen Teich gestürzt und nach rund fünf bis zehn Minuten mit dem Kopf unter Wasser gefunden worden. Das Kind konnte von Angehörigen und dem Notarzt wiederbelebt werden und wurde im kritischen Zustand in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Ankara/Paris/Athen - Als Reaktion auf die schweren Spannungen mit der Türkei wegen der Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat Griechenland ein umfangreiches Aufrüstungsprogramm in die Wege geleitet. "Es wird ein nationales Schild entstehen", so der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Die türkische Staatsführung verbat sich Kritik an ihrem Vorgehen und warnte Unterstützer Griechenlands vor Einmischung.

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen haben begonnen. Um 7.00 Uhr sperrten in 14 der 96 Ländle-Kommunen die Wahllokale auf. Die Augen sind speziell auf die Stadt Bludenz gerichtet, wo ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und SPÖ erwartet wird. Das letzte Wahllokal schließt um 13.00 Uhr, bis etwa 18.00 Uhr werden die Ergebnisse aus allen Städten und Gemeinden vorliegen.

