Kurz spricht von "Beginn der zweiten Welle" in Österreich

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnt vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie in Österreich. "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu", so der ÖVP-Chef am Sonntag. An die Bevölkerung richtet er den "dringenden Appell", sich an die Maßnahmen zu halten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kritisierte Kurz' Corona-Politik.

Anschober kündigt strenge Auflagen für Wintertourismus an

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat in der "ORF-Pressestunde" strenge Auflagen für den Wintertourismus angekündigt. Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand werden Gäste und Touristiker durch die Saison begleiten, Apr�s-Ski in der bisherigen Form wird es nicht geben. Die SPÖ sieht in dem kurzfristig für Sonntag einberufenen Treffen der Regierung mit den Sozialpartnern "Nervosität".

Türkisches Schiff beendet umstrittene Erdgas-Erkundungen

Ankara/Paris/Athen - Ein türkisches Forschungsschiff ist nach der international umstrittenen Erkundung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer in den türkischen Hafen Antalya zurückgekehrt. Griechenland begrüßte das Ende der Erkundung. Seine Regierung fordere nun weitere Schritte Ankaras, damit es zu einem Dialog über die Festlegung "ausschließlicher Wirtschaftszonen" kommen könne, so Premier Kyriakos Mitsotakis.

Wahllokale in Vorarlberg geschlossen

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 sind geschlagen. Wie bei allen Urnengängen im Ländle schlossen die letzten Wahllokale um 13.00 Uhr. Die Ergebnisse von 19 Kleingemeinden lagen zu Mittag vor, dabei handelte es sich überwiegend um Orte, in denen nur eine Liste bzw. ein oder kein Bürgermeisterkandidat antrat. Bis etwa 18.00 Uhr werden alle Resultate vorliegen.

Über 250 Festnahmen bei neuen Protesten in Minsk

Minsk - Mehr als 250 Menschen sind am Sonntag bei neuen, verbotenen Massenprotesten in Minsk gegen den autoritär herrschenden, weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium in der Hauptstadt mit. Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. Ein Großaufgebot von Polizei und Armee bezog Stellung in Minsk.

Viele Unregelmäßigkeiten bei Regionalwahlen in Russland

Moskau/Berlin - Bei der Wahl neuer Gouverneure und Regionalparlamente in Russland hat es Beobachtern zufolge Unregelmäßigkeiten gegeben. Es seien bereits mehr als 1.000 Meldungen über mögliche Verstöße eingegangen, "darunter sind auch Fälle von absichtlicher Wahlfälschung", sagte Grigori Melkonjanz von der unabhängigen Wahlbeobachtungsgruppe Golos. Der Urnengang ist ein Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin.

Linzer mit schweren Kopfverletzungen tot auf Straße gefunden

Linz - Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Linz mit schweren Kopfverletzungen tot auf der Straße gefunden worden. Ein 22-jähriger Autofahrer entdeckte den jungen Mann, fuhr aber nach eigenen Angaben zuerst nach Hause, um später zu Fuß zurück zu kommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, der Pkw des 22-Jährigen wurde sichergestellt, so die Polizei.

33 Tote und Dutzende Vermisste bei Waldbränden in USA

Portland (Oregon) - Im Westen der USA haben Dutzende Waldbrände auch am Wochenende Zehntausende Einwohner in Angst und Schrecken versetzt. Mindestens 33 Menschen kamen laut dem US-Sender NBC alleine in den drei Westküstenstaaten Kalifornien, Oregon und Washington ums Leben. Dort erreichten einige der Brände bereits nie da gewesene Ausmaße.

