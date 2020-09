Nationalratssondersitzung zur Lage am Arbeitsmarkt

Wien - Auf Verlangen der SPÖ kommt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Die Roten wollen die schwierige Lage am Arbeitsmarkt in Folge der Corona-Pandemie thematisieren. Die NEOS nützen die Sitzung für zwei Entschließungsanträge. In diesen fordern sie, dass sich Österreich an einer europäischen Verteilaktion von Flüchtlingskindern aus Moria beteiligt.

Appell an Eigenverantwortung der Bevölkerung wegen Corona

Wien - Die Bundesregierung und die Sozialpartner haben am Sonntag nach einem Spitzengespräch an die Bevölkerung appelliert, die steigenden Corona-Zahlen ernst zu nehmen und Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warben dafür, in den Betrieben wo möglich wieder mehr auf Homeoffice zu setzen und die Hygienekonzepte zu überarbeiten.

Wieder Großdemonstration in Belarus - Hunderte Festnahmen

Minsk - In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben am Sonntag erneut mindestens 100.000 Menschen gegen den langjährigen Präsidenten Alexander Lukaschenko protestiert. Dabei nahm die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 400 Menschen fest. Bereits am Samstag war die Polizei in Minsk gegen Demonstranten vorgegangen und hatte Dutzende Personen verhaftet.

Verschärfte Corona-Maßnahmen ab Mitternacht in Kraft

Wien - Um Mitternacht treten die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 in Kraft, die die Bundesregierung bundesweit angeordnet hat, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angesichts zuletzt auch im internationalen Vergleich stark steigender Infektionszahlen erklärt hat. "Was wir erleben, ist der Beginn der zweiten Welle", warnte Kurz am Sonntag.

Schulbeginn mit Maske im Westen und Süden

Linz/Graz/Klagenfurt - Eine Woche nach Ostösterreich beginnt am Montag auch für rund 621.000 Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg das neue Schuljahr. Für etwa 50.000 Kinder ist es der erste Schultag - wichtiges Utensil neben der Schultüte wird ein Mund-Nasen-Schutz sein. Coronabedingt gilt ab Montag an allen Schulen in Österreich außerhalb des Klassenzimmers Maskenpflicht.

Erneuter landesweiter Lockdown ab Freitag in Israel

Tel Aviv - In Israel kommt es wegen steigender Coronazahlen zu einem neuen landesweiten Lockdown. Die israelische Regierung stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für drastische Ausgangsbeschränkungen, die ab Freitagnachmittag zunächst für drei Wochen gelten sollen. Geschlossen werden Schulen, Kindergärten, Hotels, Restaurants und Einkaufszentren.

ÖVP-Verluste bei Gemeindewahl im Ländle - Sechs Stichwahlen

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeister-Direktwahlen am Sonntag haben mit ÖVP-Verlusten in den Städten geendet und der SPÖ drei aussichtsreiche Stichwahlen beschert. Die Grünen und NEOS jubelten ebenfalls, während die FPÖ wie die ÖVP in manchen Kommunen starke Verluste hinnehmen musste. Das änderte aber nichts daran, dass fast alle Bürgermeister "schwarz" blieben.

Nachfolger von Ministerpräsident Abe wird in Japan bestimmt

Tokio - In Japan stimmt die Regierungspartei am Montag über den künftigen Ministerpräsidenten ab, nachdem Partei- und Regierungschef Shinzo Abe seinen Rücktritt angekündigt hat. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im Unterhaus fällt ihrem Vorsitzenden traditionell auch die Rolle als Ministerpräsident der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu.

