Nationalratssondersitzung zur Lage am Arbeitsmarkt

Wien - Auf Verlangen der SPÖ kommt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Die Roten wollen die schwierige Lage am Arbeitsmarkt in Folge der Corona-Pandemie thematisieren. Die NEOS nützen die Sitzung für zwei Entschließungsanträge. In diesen fordern sie, dass sich Österreich an einer europäischen Verteilaktion von Flüchtlingskindern aus Moria beteiligt.

WHO warnt vor Anstieg der europäischen Covid-Todesfallzahlen

Kopenhagen/Europa-weit - Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. "Es wird härter werden", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen bisher relativ stabil geblieben.

Neuauflage des Hypo-Prozesses: Berlin bekennt sich schuldig

Klagenfurt - Mit einer Überraschung hat am Montag die Zweitauflage des Hypo-Prozesses um die sogenannte Fairness Opinion begonnen. Sowohl Ex-Hypo-Chef Tilo Berlin als auch der ehemalige Hypo-Vorstand Josef Kircher bekannten sich - anders als im ersten Rechtsgang - schuldig. Der Vorwurf lautet auf Untreue, es geht um die Kosten für die Fairness Opinion, welche die Hypo selbst bezahlt hat.

Yoshihide Suga neuer Chef der Regierungspartei in Japan

Tokio - Japans Regierungspartei LDP hat Yoshihide Suga zum Parteivorsitzenden und damit faktisch zum neuen Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im maßgebenden Unterhaus des Parlaments ist Suga auch die Wahl zum Regierungschef der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Mittwoch sicher. Suga tritt die Nachfolge von Shinzo Abe an.

Trump hält erste Hallen-Massenkundgebung seit Ende Juni

Washington - Entgegen Corona-Auflagen des US-Staats Nevada hat US-Präsident Donald Trump seine erste Wahlkampfkundgebung in einer geschlossenen Halle seit Ende Juni abgehalten. Über eine Stunde lang sprach der Republikaner, der sich im November um seine Wiederwahl bewirbt, in einer Produktionsstätte eines Baumaschinenherstellers in der Stadt Henderson vor zu großen Teilen unmaskierten Anhängern.

Schönbrunner Koala-Dame trägt ein Jungtier im Beutel

Wien - Das Schönbrunner Koala-Weibchen "Bunji" versteckt ein Jungtier im Beutel - die "Kinderstube" für Koala-Babys in ihren ersten Lebensmonaten. "Koalas werden nur selten in Zoos gehalten. Ein Zuchterfolg ist eine kleine Sensation", freute sich Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Wiener Zoos. Zu sehen ist der Nachwuchs noch nicht.

Nach Moria-Brand harren tausende Menschen im Freien aus

Lesbos - Tausende Geflüchtete haben nach dem Brand des griechischen Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos eine weitere Nacht im Freien verbracht. Bereits in den frühen Morgenstunden seien aber weitere Migranten ins provisorische Zeltlager von Kara Tepe eingezogen, teilte das Migrationsministerium am Montag mit. Alle würden auf Corona getestet. Viele Menschen zögerten jedoch, in dieses Camp zu gehen.

