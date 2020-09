Nationalratssondersitzung zur Lage am Arbeitsmarkt

Wien - Auf Verlangen der SPÖ kommt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Die Roten wollen die schwierige Lage am Arbeitsmarkt in Folge der Corona-Pandemie thematisieren, sie werfen der Regierung Untätigkeit vor. Die NEOS nützen die Sitzung für zwei Entschließungsanträge. Sie fordern, dass sich Österreich an einer europäischen Verteilaktion von Flüchtlingskindern aus Moria beteiligt.

WHO warnt vor Anstieg der europäischen Covid-Todesfallzahlen

Kopenhagen/Europa-weit - Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. "Es wird härter werden", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen bisher relativ stabil geblieben.

Metaller-Arbeitgeber wollen KV-Verhandlungen verschieben

Wien - Die Metalltechnische Industrie erwartet aufgrund der Coronakrise heuer den größten Produktionseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Beim Start der Metaller-KV-Verhandlungen am 24. September wollen die Arbeitgeber über eine Verschiebung diskutieren. Die Gewerkschaft fordert hingegen einen raschen Abschluss mit "nachhaltigen Lohn- und Gehaltserhöhungen".

Wieder Großdemonstration in Belarus - Hunderte Festnahmen

Minsk - In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben am Sonntag erneut mindestens 100.000 Menschen gegen den langjährigen Präsidenten Alexander Lukaschenko protestiert. Dabei nahm die Polizei nach eigenen Angaben Hunderte Menschen fest. Lukaschenko selbst flog zu Beratungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ins südrussische Sotschi.

Anschober legte überarbeitetes Coronagesetz vor

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat nach der sehr kritischen Begutachtungsphase der geplanten neuen Corona-Gesetzesregelungen am Montag einen neuen Entwurf zum Epidemiegesetz, zum Tuberkulosegesetz und zum Covid-19-Maßnahmengesetz vorgelegt. SPÖ und NEOS haben sich nach einem Gespräch mit Anschober versöhnlich und zur Zusammenarbeit bereit gezeigt.

Wien startet gratis Grippe-Impfaktion im Oktober

Wien - In Wien startet mit Anfang Oktober eine groß angelegte Impfaktion gegen die Influenza. Rund 400.000 Dosen stehen in der Bundeshauptstadt zur Verfügung - und sie werden u.a. in Impfzentren, einer "Impfbim" sowie im niedergelassenen Bereich kostenlos verabreicht, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag mit. Damit will man die Impfrate gegen die saisonale Influenza verdreifachen.

EU erkennt Teil der Wahlergebnisse in Russland nicht an

Moskau/Berlin - Die EU wird einen Teil der russischen Regionalwahlergebnisse nicht anerkennen. Die Europäische Union habe die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und von Sewastopol durch die Russische Föderation nicht anerkannt und erkenne daher auch die Wahlen auf der Halbinsel Krim nicht an, teilte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag mit.

382 Neuinfektionen mit Coronavirus österreichweit

Wien - Am Montag sind österreichweit 382 positive Corona-Testergebnisse dazugekommen, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen insgesamt stieg auf 33.541, wie Innen- und Gesundheitsministerium berichteten. 255 Menschen liegen derzeit mit Covid-19 in Krankenhäusern, davon 47 auf Intensivstationen. Wien verzeichnete die meisten Neuinfektionen (163), gefolgt von Niederösterreich (60) und Oberösterreich (58).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

