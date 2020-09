WHO warnt vor Anstieg der europäischen Covid-Todesfallzahlen

Kopenhagen/Europa-weit - Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. "Es wird härter werden", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen bisher relativ stabil geblieben.

Anschober schickt neuen Corona-Gesetzentwurf in Begutachtung

Wien - Die geplanten Änderungen der Coronagesetze werden nun trotz der FPÖ-Blockade des Gesundheitsausschusses begutachtet. Statt der ursprünglich vorgesehenen Ausschuss-Begutachtung des Initiativantrages soll nun ein Ministerialentwurf bis Freitag in Begutachtung geschickt werden. Der textgleiche Initiativantrag erhält parallel dazu eine Fristsetzung, um den Beschluss am 23. September zu sichern.

MAN prüft Kündigung von Standortsicherungsverträgen in Steyr

München/Steyr - Der MAN Konzern prüft, ob und wie er die bestehenden und bis 2030 geltenden Standort- und Beschäftigungssicherungsverträge für Steyr vorzeitig kündigen kann. Darüber sei man vom Vorstand informiert worden, berichtete Erich Schwarz, Arbeiter-Betriebsratschef bei MAN Trucks & Bus in Steyr, der APA. In Steyr droht im Rahmen eines Mega-Sparprogramms die Schließung des Werks mit 2.300 Beschäftigten.

Rund ein Viertel aller EU-Asylanträge von Minderjährigen

Wien - Rund ein Viertel aller Asylanträge in der EU wird von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gestellt. 2019 stammten laut Eurostat über 192.000 Asylanträge von Minderjährigen. Mehr als 14.000 Asylanträge kamen von unbegleiteten Minderjährigen - das sind sieben Prozent jener Asylwerber, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und rund fünf Prozent der Asylwerber insgesamt.

Österreich beschließt eine Million Euro Hilfe für Ukraine

Kiew - Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will die Bundesregierung am Mittwoch eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für die Ukraine beschließen. Die Mittel sollen jeweils zur Hälfte an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie österreichische Nicht-Regierungsorganisationen zur Linderung der humanitären Not in der Ukraine gehen.

