Kurz verteidigt Arbeitsmarktpolitik im Parlament

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag in der Nationalrats-Sondersitzung bei der Beantwortung der SPÖ-"Dringlichen" zum Thema Arbeitsmarktkrise die von der Regierung gesetzten Maßnahmen verteidigt. Gleichzeitig betonte er, es gehe jetzt darum, die Corona-Ansteckungszahlen möglichst niedrig zu halten, denn: "Wichtig ist es zu begreifen, dass es kein 'Wirtschaft oder Gesundheit' gibt".

EU will vor Investitionsabkommen Zugeständnisse von China

Brüssel/Berlin/Peking - Die EU fordert von China weitreichende Zugeständnisse vor einem Abschluss der Verhandlungen über das geplante Investitionsabkommen. Wenn es wie vorgesehen am Jahresende eine Einigung geben solle, müsse China bei den Themen Marktzugang und nachhaltiger Entwicklung noch viel tun, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag nach EU-Spitzengesprächen mit Chinas Präsident Xi Jinping.

Bisher knapp 90 Schüler in Ostösterreich Covid-positiv

Wien - Knapp 90 bestätigte Coronavirus-Infektionen unter Schülern ist die vorläufige Bilanz der ersten Schulwoche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Dort sind seit vergangenem Montag insgesamt 456.000 Schüler wieder im Unterricht. Ihnen folgten am Montag 621.000 Kinder und Jugendliche im Westen und Süden Österreichs.

Anschober schickt neuen Corona-Gesetzentwurf in Begutachtung

Wien - Die geplanten Änderungen der Coronagesetze werden nun trotz der FPÖ-Blockade des Gesundheitsausschusses begutachtet. Statt der ursprünglich vorgesehenen Ausschuss-Begutachtung des Initiativantrages soll nun ein Ministerialentwurf bis Freitag in Begutachtung geschickt werden. Der textgleiche Initiativantrag erhält parallel dazu eine Fristsetzung, um den Beschluss am 23. September zu sichern.

Putin unterstützt Lukaschenko mit Milliardenkredit

Minsk - Der russische Präsident Wladimir Putin hat angesichts des Machtkampfes in Weißrussland seinem politisch angeschlagenen Kollegen Alexander Lukaschenko einen Kredit von 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Mrd. Euro) versprochen. Das Nachbarland solle "in diesem schwierigen Moment" Hilfe aus Moskau bekommen, sagte Putin am Montag bei einem Treffen mit Lukaschenko in Sotschi.

Oppositions-Anträge zu Moria ohne Aussicht auf Mehrheit

Wien/Lesbos - Die Opposition ist am Montag mit vier verschiedenen Anträgen zur Krise im griechischen Flüchtlingslager Moria in die Sondersitzung des Nationalrats gegangen. Eine Mehrheit war für keine der Entschließungen zu erwarten: Weder für jene von SPÖ und NEOS, die sich für die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus dem Lager einsetzten. Noch für die gegenteilige Forderung der FPÖ.

Migranten auf Lesbos in neues Zeltlager gedrängt

Lesbos - Die griechische Regierung drängt die obdachlosen Migranten auf der Insel Lesbos, ein provisorisches Zeltlager zu beziehen. Es sei ihre Pflicht, sagte Migrationsminister Notis Mitarakis am Montag. "Ab kommenden Montag werden Asylverfahren nur für jene bearbeitet, die im Lager sind", erklärte der Minister im Radio. Die EU diskutierte indes über eine Beteiligung an der Verwaltung des Lagers.

Forscher finden Hinweise auf Leben in der Venus-Atmosphäre

London - In der Atmosphäre der Venus haben Astronomen das Gas Monophosphan entdeckt. Die Verbindung aus einem Phosphor- und drei Wasserstoffatomen (PH3) entsteht auf der Erde vor allem durch biologische Prozesse, die unter Ausschluss von Sauerstoff stattfinden. Das Gas sei laut Wissenschaftern von der Universität Cardiff ein Hinweis, aber kein Beleg für eine biologische Quelle auf dem Planeten.

