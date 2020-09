764 neue und über 6.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Wien - Erstmals seit Ende März hat es am Dienstag in Österreich wieder mehr als 6.000 aktive Coronavirus-Fälle gegeben. Im 24-Stunden-Vergleich kamen 764 Neuinfektionen hinzu. Somit gab es mit Stand 9.30 Uhr 6.194 aktiv Infizierte, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Immer mehr Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Um 5.000 weniger Arbeitslose als vergangene Woche

Wien - Die Arbeitslosigkeit hat sich im Vergleich zur Vorwoche wieder leicht verringert. Mit insgesamt 403.961 registrierten Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmern sei die Zahl im Wochenvergleich um rund 5.000 Personen gesunken, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag bei einem Treffen mit den Sozialpartnern in Wien. Das sind noch rund 77.500 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr.

Frauen verdienen immer noch zu wenig

Wien - Von der Hilfskraft bis zum Akademiker - es gibt in Österreich keine einzige Berufsgruppe oder Branche, in der Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Das geht aus dem jüngst verfügbaren Einkommensvergleich der Statistik Austria für das Jahr 2018 hervor. Insgesamt liegt darin der mittlere Bruttoverdienst der Arbeitnehmerinnen mit 13,43 Euro pro Stunde um 17,4 Prozent unter jenem ihrer Kollegen.

Frühere Steuerreform brachte im Durchschnitt 307 Euro

Wien - Der wegen der Coronakrise vorgezogene Teil der Steuerreform bringt den Steuerpflichtigen im Durchschnitt 307 Euro mehr an Nettoeinkommen. Das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent, so eine OGM-Studie, die am Dienstag von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) präsentiert wurde. Am stärksten war die Wirkung bei einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von 15.000 bis 20.000 Euro.

Mehr als 20 ertrunkene Migranten vor Libyen befürchtet

Tripolis - Nach einem Bootsunglück vor der Küste Libyens befürchten die Vereinten Nationen, dass mehr als 20 Migranten ertrunken sind. Zwei Leichen seien aus dem Mittelmeer geborgen worden, hieß es bei der Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf. 22 Menschen werden noch vermisst, nachdem ein Schlauchboot gekentert ist. Bei den meisten Opfern soll es sich um Ägypter handeln.

55-Jähriger saß 37 Jahre unschuldig in US-Gefängnissen

Tampa (Florida) - Er saß 37 Jahre lang unschuldig in US-Gefängnissen - nun hat ein Gericht in Florida die Verurteilung eines heute 55-jährigen Mannes zu lebenslanger Haft aufgehoben. "Dieses Gericht hat Sie 37 Jahre lang im Stich gelassen", räumte Richter Christopher Nash am Montag bei einer Anhörung in Tampa ein. Jetzt habe die Justiz endlich das Richtige getan. Der Mann hatte stets seine Unschuld beteuert.

Moria - Deutschland will rund 1.500 Flüchtlinge aufnehmen

Lesbos/Genf - Deutschland will weitere rund 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer verständigt. Indes kommt die Aufnahme von Migranten in einem provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos nur mühsam voran. Bis Dienstagfrüh sind nur rund 800 Menschen in das neue Camp Kara Tepe gegangen.

Ukraines Präsident Selenskyj besucht Österreich

Kiew/Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag seinen ersten offiziellen Besuch in Wien begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing seinen Amtskollegen am Vormittag mit militärischen Ehren im Inneren Burghof. Selenskyj trifft auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red