764 neue und über 6.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Wien - Erstmals seit Ende März hat es am Dienstag in Österreich wieder mehr als 6.000 aktive Coronavirus-Fälle gegeben. Im 24-Stunden-Vergleich kamen 764 Neuinfektionen hinzu. Somit gab es mit Stand 9.30 Uhr 6.194 aktiv Infizierte, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Immer mehr Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

EU erkennt Lukaschenko nicht als Staatschef an

Minsk - Die EU erkennt Alexander Lukaschenko nach der Präsidentschaftswahl in Weißrussland nicht als Staatschef an. "Wir halten die Wahlen vom 9. August für gefälscht und wir erkennen Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten von Weißrussland an", sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell im EU-Parlament. Gegen die Verantwortlichen für die Gewalt und die Wahlfälschung würden Sanktionen vorbereitet.

In der Arbeitsmarktkrise gibt es noch viel zu tun

Wien - Die Sozialpartner und die Regierung haben am Dienstag über die Corona-Arbeitsmarktkrise beraten. Mit aktuell 404.000 Personen ohne Job gibt es noch 77.500 mehr Arbeitslose in Österreich als vor einem Jahr. Grundsätzliche Einigkeit herrschte bei den geplanten Qualifizierungsmaßnahmen, keinen Konsens gab es bei der Arbeitnehmervertreter-Forderung nach Arbeitszeitverkürzung.

Politskandal erschüttert Spanien

Madrid - Spanien wird mitten in der Coronakrise von einem politischen Skandal erschüttert, in dessen Zusammenhang die Namen früherer Spitzenpolitiker der konservativen Volkspartei (PP) bis hinauf zu Ex-Regierungschef Mariano Rajoy genannt werden. Dabei geht es unter anderem um den Diebstahl und die mutmaßliche Vernichtung von Beweisen für eine illegale Finanzierung der PP.

Van der Bellen und Selenskyj rufen Lukaschenko zu Dialog auf

Kiew/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj haben den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zum Dialog aufgerufen. Die Regierung in Minsk solle "historische Warnungen" ernst nehmen, "dass ein anderes Verhalten unkontrollierbare Prozesse nach sich ziehen kann", sagte Van der Bellen nach einem Treffen mit Selenskyj am Dienstag in Wien.

Moria - EU-Ratspräsident: Brauchen neues Asylsystem

Lesbos/Genf - Im Rahmen seines Besuches in Griechenland hat auch EU-Ratspräsident Charles Michel die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems betont. "Wir müssen eine gerechte und starke Antwort zur Bekämpfung der Schlepper und ein neues Asylsystem entwickeln", erklärte Michel nach seinem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Athen.

Moria - NGOs: Mehr langfristige Hilfe für Entwicklungsländer

Wien/Lesbos - Heimische Hilfsorganisationen begrüßen die im Zuge der Diskussion um Flüchtlingsaufnahme kürzlich angekündigte Erhöhung der humanitären Hilfe. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag erinnerten sie die Bundesregierung aber, dass die Ursachen für Krisen wie jene in Moria nur durch eine langfristige Aufstockung der Entwicklungshilfemittel bekämpft werden können.

Fixkostenzuschuss sorgt für Aufregung

Wien - Rund um die von der türkis-grünen Bundesregierung gewollte Verlängerung und Erweiterung des Fixkostenzuschusses für von der Coronakrise betroffene Firmen sind die Wogen am Dienstag ordentlich hochgegangen. Der Grund ist, dass der entsprechende Antrag laut der EU-Kommission nicht richtig gestellt wurde. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wies dies - am letzten möglichen Antragstag - zurück.

Wiener Börse am Nachmittag im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag Kursgewinne verzeichnet. Der ATX stieg um 0,51 Prozent auf 2.249,69 Punkte. Der heimische Leitindex hatte seine anfänglichen Kursverluste noch am Vormittag aufgeholt und war ins Plus gedreht. Unterstützung lieferten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland. Stärkste ATX-Werte waren am Nachmittag Verbund (+3,3 Prozent) und voestalpine (+1,6 Prozent).

