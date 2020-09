EU-Kommission setzt sich ambitioniertes Klimaziel

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union am Mittwoch eine Reduktion der Treibhausgase der EU um mindestens 55 Prozent bis 2030 gefordert. Die Verschärfung soll helfen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und eine für die Menschheit gefährliche Erhitzung der Erde zu stoppen. Bisher lautete das offizielle Ziel minus 40 Prozent.

Deutschland will Wien wegen Corona zum Risikogebiet erklären

Berlin/Wien - Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wien will Deutschland die Bundeshauptstadt am Mittwochnachmittag zum Risikogebiet erklären. Das wurde dem "Standard" aus deutschen Regierungskreisen bestätigt. "Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln gezwungen", hieß es.

Strache verrechnete Partei offenbar halbe Million Euro

Wien - Der Schaden in der Spesen-Affäre des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache soll über eine halbe Mio. Euro betragen. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, kommen die Ermittler nach der Auswertung von Rechnungen und Belegen durch das Bundeskriminalamt auf eine Summe von 580.832,82 Euro. Strache selbst betont, alle privaten Rechnungen selbst bezahlt zu haben.

"Sally" auf Kategorie 2 hochgestuft

New Orleans (Louisiana) - In den USA haben die Wetterbehörden vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen durch den Hurrikan "Sally" gewarnt. Der sich mit 165 Stundenkilometern auf die US-Golfküste zubewegende Wirbelsturm wurde in der Nacht auf Mittwoch wieder zu einem Hurrikan der Kategorie 2 hochgestuft, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mitteilte.

Ibiza-U-Ausschuss durchleuchtet staatsnahe Firmen

Wien - Weniger prominent als detailreich soll sich der Ibiza-Untersuchungsausschuss in dieser Woche gestalten, geht es nach mehreren Fraktionen. Durchleuchtet werden sollen vor allem staatsnahe Unternehmen. Dazu waren am Mittwoch OMV-Chef Rainer Seele und -Aufsichtsratschef Wolfgang Berndt geladen. Auch die angeblichen Privatisierungspläne für das Bundesrechenzentrum werden Thema sein.

Rund tausend Migranten im neuen Lager auf Lesbos

Lesbos/Athen - Die Aufnahme von Migranten im provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt nur schleppend voran. Bis Mittwochfrüh waren etwa eintausend Menschen in das Camp Kara Tepe in der Nähe der Hauptortschaft der Insel Mytilini gegangen, wie der staatliche Rundfunk (ERT) berichtete. Auf der Insel Samos wurde indes nach einem Brand in einem Registriercamp Entwarnung gegeben.

Yoshihide Suga Japans neuer Regierungschef

Tokio - Japans Parlament hat den 71-jährigen Yoshihide Suga zum neuen Regierungschef gewählt. Er trat am Mittwoch die Nachfolge von Shinzo Abe an, der nach einer Rekordamtszeit von fast acht Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Suga, der all die Jahre Abes rechte Hand war und ihm als Kabinettssekretär und Regierungssprecher diente, ist der älteste Regierungschef Japans seit drei Jahrzehnten.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem/Gaza - Nach Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israels Luftwaffe Mittwochfrüh Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas angegriffen. "Es wurden rund zehn Terror-Ziele getroffen, darunter eine Waffen- und Sprengstoffwerkstatt sowie eine Militäranlage, die von der Hamas-Terrororganisation für Trainingszwecke sowie Raketenübungen verwendet wird", hieß es in einer Mitteilung der Armee.

