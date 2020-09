AUA bangt vor Entscheidung über Wien-Reisewarnung

Wien/Schwechat - Deutschland prüft wegen stark steigender Corona-Neuinfektionen eine Reisewarnung für Wien, laut zunächst nicht kommentierten Medieninformationen könnte Wien noch heute auf die Risikogebiete-Liste gesetzt werden. Für die österreichische Lufthansa-Tochter AUA (Austrian Airlines) sind Strecken nach Deutschland der wichtigste Verkehr - auch für den Umsteigeverkehr.

Von der Leyen sagt Corona und Klimakrise den Kampf an

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt den Kampf gegen das Coronavirus und die Klimakrise in den Mittelpunkt der Arbeit der Kommission in den kommenden Monaten. Die Kommission schlage vor, die Klimaziele der EU für 2030 auf "mindestens 55 Prozent" CO2-Einsparung anzuheben, sagte von der Leyen am Mittwoch in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union im Europaparlament.

Ministerrat beschloss zugesagte Moria-Hilfe

Wien/Athen/Lesbos - Der Ministerrat hat am Mittwoch die am Wochenende angekündigten erweiterten Hilfsmaßnahmen für die Betreuung von Flüchtlingen abgesegnet. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erwähnte unter anderem die Verdoppelung der Soforthilfe nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria auf zwei Millionen.

768 Corona-Neuinfektionen in Österreich - 6.660 aktive Fälle

Wien - Österreich hat am Mittwoch erneut mehr als 700 Neuinfektionen verzeichnet. Im 24-Stunden-Vergleich kamen 768 Covid-19-Fälle hinzu. Somit stieg die Zahl der aktiv Infizierten auf 6.600 Menschen. Im Vergleich zum Dienstag mussten knapp zehn Prozent mehr Personen im Krankenhaus behandelt werden - 321 Erkrankte lagen am Mittwoch im Spital, 54 davon auf Intensivstationen.

Bedingte Haft für Grazer Polizist nach Nazi-Sagern

Graz - Ein Grazer Polizist ist am Mittwoch von einem Geschworenensenat zu 15 Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in der Höhe von 1.260 Euro verurteilt worden. Er soll wiederholt rassistische, homophobe und frauenfeindliche Äußerungen getätigt haben. Seine mitangeklagte Kollegin wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Deutschland könnte Wien zum Corona-Risikogebiet erklären

Berlin/Wien - Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wien wälzt Deutschland laut dem "Standard" offenbar Pläne, die Bundeshauptstadt am Mittwochnachmittag zum Risikogebiet zu erklären. Das deutsche Auswärtige Amt bestätigte eine mögliche Reisewarnung gegenüber der APA aber vorerst nicht. Für den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wäre ein solcher Schritt "keine Besonderheit".

Regierung kündigt regionale Corona-Zusatzregeln an

Wien - Die Länder und Bezirke sollen ihre eigenen Zusatzregeln verhängen, wenn sie es zur Eindämmung des Infektionsgeschehens für nötig erachten. Das erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nach dem Ministerrat Bezug nehmend auf ein vorangegangenes "ausgezeichnetes" Gespräch mit den orange geschalteten Bezirken. Die rechtliche Absicherung soll mit Anfang Oktober stehen.

Neue Version des Fixkostenzuschusses verzögert

Wien - Der von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geplante neue Fixkostenzuschuss startet nicht wie vorgesehen an diesem Mittwoch. Für derartige Finanzhilfen müsste das Finanzministerium einen Antrag bei der EU-Kommission stellen. Allerdings will diese eine Limitierung auf maximal 800.000 Euro pro Unternehmen, was dem Finanzministerium zu wenig ist. Deswegen sah Blümel vorerst von einem Antrag ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red