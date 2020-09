World Summit in der Spanischen Hofreitschule startet

Wien - Der Austrian World Summit startet am Donnerstag um 10.00 Uhr in der Spanischen Hofreitschule. Aufgrund der Coronapandemie wurde die Klimaschutzkonferenz adaptiert und geht in ihrer vierten Ausgabe als Mischung aus analogen und virtuellen Beiträgen über die Bühne. Arnold Schwarzenegger wird aus diesem Grund ebenfalls nicht in Wien sein und seine Rede als Gastgeber per Liveschaltung absolvieren.

Polizei bringt Moria-Flüchtlinge in neues Zeltlager

Lesbos - Die griechische Polizei hat am Donnerstag damit begonnen, nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria Hunderte Migranten in ein neues Zeltlager auf der Insel Lesbos zu bringen. Die Aktion diene dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, betonte die Polizei. Beamte sagten, dass einige der Migranten zögerten, in das neue Lager umzuziehen. Sie hoffen darauf, die Insel verlassen zu können.

Ermittler wollen Straches Konten öffnen

Wien - In der Spesen-Affäre von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wollen die Ermittler die Konten des Ex-Vizekanzlers öffnen. Laut einem der APA vorliegenden "Anlassbericht" hat das Bundeskriminalamt die Staatsanwaltschaft um eine Kontoregisterabfrage ersucht. Denn laut Zeugenaussagen soll Strache seine Mitarbeiter zahlreiche Bargeld-Transfers für Privat-Aufwendungen durchführen haben lassen.

Nawalny laut seinem Team im Hotelzimmer in Tomsk vergiftet

Moskau/Berlin - Kremlkritiker Alexej Nawalny ist seinem Team zufolge in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Tomsk vergiftet worden. Dort habe sich eine Flasche mit vergiftetem Wasser befunden, hieß es zu einem am Donnerstag auf Nawalnys Instagram-Konto verbreiteten Video. Der russische Oppositionelle kollabierte am 20. August auf einem Inlandsflug. Er wurde danach zur Behandlung nach Berlin geflogen.

"Projekt Edelstein" steht im U-Ausschuss im Fokus

Wien - Das "Projekt Edelstein", also die geplante Privatisierung des Bundesrechenzentrums (BRZ) unter der türkis-blauen Regierung, ist auch am Donnerstag im Fokus des Ibiza-Untersuchungsausschusses gestanden. Auskunft darüber geben soll diesmal unter anderem Edith Hlawati, Aufsichtsratsvorsitzende der Post AG, und der Leiter Team Öffentliches Recht und Regulierungsmanagement der Post AG, Torsten Marx.

80-Jährige in der Steiermark von Auto überrollt und getötet

Eibiswald - Eine 80-Jährige ist am Mittwoch in der Südweststeiermark von einem vor einem Gasthaus abgestellten Pkw überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, verstarb die Pensionistin noch am Unfallort. Die Frau wollte das ins Rollen geratene Auto ihrer Schwiegertochter mit eigenen Kräften aufhalten und geriet dabei unter das Fahrzeug.

Inflation sinkt im August auf 1,4 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist im August auf 1,4 Prozent gesunken. Im Juli war die Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Vor allem Kleidung wurde wegen des Sommerschlussverkaufs deutlich günstiger verkauft. Auch die Kosten fürs Autofahren sanken, die Treibstoffe verbilligten sich um 14 Prozent gegenüber dem August 2019, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Toter durch Hurrikan "Sally" an US-Golfküste

Washington - Beim Tropensturm "Sally" in den USA ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch gestorben. In dem Küstenort Orange Beach im US-Staat Alabama sei eine Person getötet worden, eine weitere werde vermisst, sagte Stadtdirektor Ken Grimes dem Sender NBC in der Nacht auf Donnerstag. Details nannte er nicht.

