Mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen weltweit

Baltimore (Maryland) - Seit Beginn der Corona-Pandemie sind nach Angaben von US-Wissenschaftern weltweit mehr als 30 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore vom Donnerstagabend (Ortszeit) hervor. Die Zahl der Toten liegt demnach bei mehr als 943.000.

Migranten gehen in großen Gruppen ins neue Lager von Lesbos

Lesbos - Mehr als 5.000 Migranten sind nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen ins Zeltlager von Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos gegangen. Auch am Freitagfrüh bildeten Hunderte Menschen eine Schlange vor dem Eingang des Lagers, zeigte das Staatsfernsehen. Viele zögern aber, das neue Lager zu beziehen. Sie befürchten, dort eingesperrt zu werden.

Trump plädiert für "patriotischen" Unterricht an US-Schulen

Washington - Mitten in der Debatte über Rassismus und Diskriminierung in den USA wirbt Präsident Donald Trump für "patriotische" Unterrichtsinhalte an den Schulen seines Landes. Er will daher eine Kommission zur Förderung "patriotischer Bildung" einsetzen. Die Ausschreitungen in US-Städten in den vergangenen Monaten seien ein Ergebnis von "Jahrzehnten linker Indoktrination in unseren Schulen", sagte Trump.

Zweiter Lockdown in Israel soll Corona eindämmen

Tel Aviv - Die israelische Regierung will mit einem zweiten landesweiten Lockdown eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Von Freitagnachmittag (14.00 Uhr Ortszeit/13.00 Uhr MESZ) an müssen sich die Menschen in dem Mittelmeerstaat erneut mit starken Einschränkungen arrangieren. Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen sollen mindestens drei Wochen gelten.

Biden will für mehr Transparenz in US-Polizei sorgen

Harrisburg (Pennsylvania) - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat für den Fall seiner Wahl mehr Transparenz in amerikanischen Polizeibehörden versprochen. Außerdem wolle er an einem Tisch Vertreter von Polizei und lokaler Bürgergruppen zusammenbringen, um über Reformen wie eine bessere Überprüfung künftiger Polizisten zu sprechen, sagte Biden bei einer im Fernsehen übertragenen Fragerunde mit Wählern.

Yosemite-Park sperrt wegen Waldbränden zu

San Francisco - Der beliebte Yosemite-Nationalpark im kalifornischen Sierra-Nevada-Gebirge wird wegen Rauchs von Waldbränden in der Umgebung dicht gemacht. Die Parkregion werde ab Donnerstagabend für Besucher bis auf Weiteres geschlossen, gab die Verwaltung kurzfristig bekannt. Die Rauchbelastung habe gesundheitsschädliche Ausmaße erreicht, hieß es zur Begründung.

Neue Corona-Ampel: Keine rein grünen Bundesländer mehr

Wien - Die Corona-Kommission hat Donnerstagabend neuerlich die epidemiologische Entwicklung der vergangenen Tage bewertet und ein erhöhtes Infektionsrisiko in einigen Regionen Österreichs festgestellt. Auch in Salzburg, Kärnten und vor allem im Burgenland gibt es nun auf gelb gestellte Bezirke ("mittleres Risiko") auf der Corona-Ampel. Rein grün eingefärbt ist nun kein einziges Bundesland mehr.

FACC informiert über Stellenabbau - 700 Jobs wackeln

Ried im Innkreis - Der Luftfahrtzulieferer FACC mit Sitz in Ried im Innkreis informiert am Freitag die Belegschaft darüber, wie viele Stellen abgebaut werden. Als "Worst-Case-Szenario" hatte Firmenchef Robert Machtlinger im Vorfeld rund 700 Jobs genannt. Zudem werden die Mitarbeiter in der Veranstaltung, die ab 8 Uhr coronabedingt blockweise in der Messe Ried stattfindet, über den Sozialplan in Kenntnis gesetzt.

