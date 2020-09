Reges Interesse an Begutachtung der neuen Coronagesetze

Wien - Am Freitag endet die Begutachtung für die neue Version der Coronagesetze von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die bisher bekannten Stellungnahmen verschiedener Interessensvertreter fallen nach umfangreichen Änderungen im Entwurf deutlich milder aus. Das Bedürfnis, die Novelle zu bewerten, ist auch diesmal enorm groß, es gibt über 2.000 Stellungnahmen.

Migranten gehen in großen Gruppen ins neue Lager von Lesbos

Lesbos - Mehr als 5.000 Migranten sind nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen ins Zeltlager von Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos gegangen. Auch am Freitag standen Hunderte Menschen Schlange, wie das Staatsfernsehen zeigte. Viele von ihnen verbrachten die Nacht vor dem Eingang des Lagers, damit sie als erste aufgenommen werden. Geschätzt 7.000 Menschen harren weiter im Freien aus.

Empfindliche Corona-Strafen geplant

Wien - Die angekündigten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sollen "zeitnah" in eine Novelle gefasst werden und auch Sanktionen beinhalten. So sind beispielsweise hohe Strafen für diejenigen geplant, die sich nicht an die Vorschriften für Zusammenkünfte oder in der Gastronomie halten. Indes hat die Corona-Kommission eine Neubewertung der Lage vorgenommen und stellte weitere Bezirke auf gelb und orange.

Mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen weltweit

Baltimore (Maryland) - Seit Beginn der Corona-Pandemie sind nach Angaben von US-Wissenschaftern weltweit mehr als 30 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore vom Donnerstagabend (Ortszeit) hervor. Die Zahl der Toten liegt demnach bei mehr als 943.000.

OÖ. Luftfahrtzulieferer FACC baut 650 Stellen ab

Ried im Innkreis - Der Luftfahrtzulieferer FACC reduziert seine Belegschaft in Österreich drastisch. Den anfangs mitgeteilten Stellenabbau von 700 korrigierte das Unternehmen Freitagmittag auf 650 von einer Kündigung betroffene Mitarbeiter. CEO Robert Machtlinger hat in Betriebsversammlungen die Mitarbeiter informiert. Mit den Gewerkschaften GPA-djp und GBH wurde ein Sozialplan ausverhandelt.

Tausende in China mit Bakterium aus Labor infiziert

Peking - Ein aus einem staatlichen chinesischen Labor stammender Erreger hat nach offiziellen Angaben Tausende Menschen infiziert. Bei 3.245 Menschen in der Stadt Lanzhou im Nordwesten Chinas sei Brucellose festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Bei 1.401 weiteren Menschen sei ein erster Test positiv ausgefallen. Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch gebe es derzeit nicht.

Bande erschwindelt mit Scheinehen Sozialleistungen

Wien - Eine internationale Bande soll mindestens 27 Scheinehen im Ausland vermittelt haben. So wurde Zugang zu Sozialleistungen in Österreich erschlichen. Die Verdächtigen nahmen u.a. auch fingierte Anstellungen bei in Wien gemeldeten Scheinfirmen vor. Als Haupttäter gilt ein Serbe (49), ermittelten Fremdenpolizei und Landeskriminalamt Wien. Die Gruppe soll seit 2016 ihr Unwesen getrieben haben.

Emma und Maximilian beliebteste Babynamen 2019

Wien - Emma und Maximilian haben 2019 die Hitliste der Vornamen Neugeborener angeführt, wobei der Mädchenname zum ersten Mal den ersten Rang einnahm, während Maximilian sich seine frühere Spitzenposition zurückeroberte. Die weiteren Top-Plätze gingen an Anna und Emilia sowie Paul und Jakob, berichtete die Statistik Austria.

