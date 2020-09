US-Verfassungsrichterin Ginsburg tot - Streit um Nachfolge

Washington - Eine prominente liberale Richterin am Obersten Gerichtshof der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist tot. Die 87-Jährige sei am Freitag im Kreis ihrer Familie an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte das Gericht mit. "Unsere Nation hat eine Juristin von historischer Statur verloren", erklärte der Oberste Richter John Roberts.

OÖ. Luftfahrtzulieferer FACC baut 650 Stellen ab

Ried im Innkreis - Der Luftfahrtzulieferer FACC reduziert seine Belegschaft in Österreich drastisch. Den anfangs mitgeteilten Stellenabbau von 700 korrigierte das Unternehmen Freitagmittag auf 650 von einer Kündigung betroffene Mitarbeiter. CEO Robert Machtlinger hat in Betriebsversammlungen die Mitarbeiter informiert. Der Abbau betrifft alle Bereiche des Unternehmens mit Ausnahme der Forschung und der Lehrlinge.

Schlepperbericht: Corona bremst illegale Einreise kurzzeitig

Wien - Durch die Coronakrise sind vorübergehend weniger illegal eingereiste Menschen aufgegriffen worden. Seit Juli sei ihre Zahl aber wieder im Steigen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich der Veröffentlichung des Lageberichts Schlepperei und Menschenhandel 2019. Aktuell bestehe ein höherer Migrationsdruck Richtung Österreich. Nehammer will vor allem mit Drohnen die Grenzen überwachen.

Frauen organisieren erneut Protest gegen Lukaschenko

Minsk - Eine Woche nach der massiven Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrantinnen in Weißrussland (Belarus) planen Frauen an diesem Samstag neue Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Durch das Stadtzentrum von Minsk werde ein "Marsch der weiblichen Solidarität" ziehen, teilten die Organisatorinnen von Girl Power Belarus in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram mit.

Weniger Kurzarbeit bei Infineon - in Villach ganz beendet

Neubiberg/Villach - Der Halbleiterkonzern macht weniger von der Kurzarbeit Gebrauch. "Derzeit sind es noch rund 2 000 Konzernbeschäftigte und Leiharbeiter an den Fertigungsstandorten Warstein und Regensburg", sagte Finanzchef Sven Schneider der "Börsen-Zeitung" (Samstagsausgabe) einem Vorabbericht zufolge. In Dresden und Villach sei die Kurzarbeit ganz beendet worden.

Rechtsextreme Chats - Polizisten in Mecklenburg suspendiert

Schwerin - In Mecklenburg-Vorpommern sind im Zuge von Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Chats zwei Polizisten vom Dienst suspendiert worden. Sie stünden im Verdacht, auf ihren Privathandys antisemitische, ausländerfeindliche sowie naziverherrlichende Nachrichten verschickt zu haben, wie das Landesinnenministerium am Freitagabend mitteilte.

