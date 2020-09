US-Verfassungsrichterin Ginsburg tot - Streit um Nachfolge

Washington - Die prominente liberale Richterin am Obersten Gerichtshof der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist tot. Die 87-Jährige sei am Freitag im Kreis ihrer Familie an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, hieß es. "Unsere Nation hat eine Juristin von historischer Statur verloren", erklärte der Oberste Richter John Roberts. Um die Nachfolge wird ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten erwartet.

Schlepperbericht: Corona bremst illegale Einreise kurzzeitig

Wien - Durch die Coronakrise sind vorübergehend weniger illegal eingereiste Menschen aufgegriffen worden. Seit Juli sei ihre Zahl aber wieder im Steigen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich der Veröffentlichung des Lageberichts Schlepperei und Menschenhandel 2019. Aktuell bestehe ein höherer Migrationsdruck Richtung Österreich. Nehammer will vor allem mit Drohnen die Grenzen überwachen.

Strache-Spesen: Grünes Licht für Kontenöffnung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien soll grünes Licht für die Öffnung der Konten von Heinz-Christian Strache gegeben haben. Dem ehemaligen FPÖ-Chef wird vorgeworfen, mit gefälschten Rechnungen private Ausgaben durch die Partei gedeckt zu haben. Das Bundeskriminalamt hatte die Staatsanwaltschaft daher um eine Kontoregisterabfrage ersucht, dem soll laut "Kronen Zeitung" nun stattgegeben worden sein.

EU plant europäisches System für elektronisches Bezahlen

Brüssel - Kunden sollen nach Plänen der EU-Kommission künftig in der ganzen Europäischen Union im Geschäft und Online mit einheitlichen Systemen elektronisch bezahlen können. Das ist das Ziel einer neuen Strategie zum Bezahlen im Einzelhandel, die die Kommission am Mittwoch beschließen will. Ein zentraler Punkt ist dabei die Verfügbarkeit sogenannter Echtzeitüberweisungen - auf Englisch "Instant Payments".

Coronavirus - Kurz "für nächsten Sommer optimistisch"

Bern/Basel/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Rahmen eines Schweiz-Besuchs seine Ansicht bekräftigt, dass die Corona-Pandemie bis zum Sommer des nächsten Jahres dauern dürfte. "Bis dahin wird uns die Pandemie noch einiges abverlangen", sagte er am Freitagabend in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Für Sommer 2021 sei er aber "sehr optimistisch".

Sommernachtskonzert Schönbrunn heuer vor allem ein TV-Event

Wien - Vier Monate später als geplant, mit einem Bruchteil des üblichen Livepublikums, aber mit einem kräftigen musikalischen Lebens- und Liebeszeichen hat am Freitagabend das Sommernachtskonzert Schönbrunn der Wiener Philharmoniker stattgefunden. Unter Dirigent Valery Gergiev erstreckte sich das Programm des TV-Events vom "Rosenkavalier" bis "Doktor Schiwago" und von der großen Oper zum Wienerlied.

Frauen organisieren erneut Protest gegen Lukaschenko

Minsk - Eine Woche nach der massiven Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrantinnen in Weißrussland (Belarus) planen Frauen an diesem Samstag neue Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Durch das Stadtzentrum von Minsk werde ein "Marsch der weiblichen Solidarität" ziehen, teilten die Organisatorinnen von Girl Power Belarus in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram mit.

Pompeo erhöht Druck auf Maduro bei Südamerika-Tour

Caracas/Georgetown/Washington - Rund eineinhalb Monate vor der US-Wahl im November hat Außenminister Mike Pompeo den Druck auf Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro erhöht, die Macht in dem südamerikanischen Krisenstaat abzugeben. Pompeo nannte Maduro, gegen den die USA im März Anklage erhoben und eine Art Kopfgeld ausgesetzt hatten, in Guyanas Hauptstadt Georgetown am Freitag (Ortszeit) "einen angeklagten Drogenhändler".

