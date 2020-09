US-Verfassungsrichterin Ginsburg tot: "Titanin des Rechts"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die verstorbene US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg als "Titanin des Rechts" gewürdigt. Ihre historischen Entscheidungen hätten alle US-Bürger inspiriert, erklärte Trump am Freitagabend. Die einflussreiche US-Verfassungsrichterin war zuvor im Alter von 87 Jahren an Krebs gestorben.

Schlepperbericht: Corona bremst illegale Einreise kurzzeitig

Wien - Durch die Coronakrise sind vorübergehend weniger illegal eingereiste Menschen aufgegriffen worden. Seit Juli sei ihre Zahl aber wieder im Steigen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich der Veröffentlichung des Lageberichts Schlepperei und Menschenhandel 2019. Aktuell bestehe ein höherer Migrationsdruck Richtung Österreich. Nehammer will vor allem mit Drohnen die Grenzen überwachen.

Eine Tote und schwere Schäden durch Sturm in Griechenland

Athen - Der Wirbelsturm "Ianos" und ein weiteres Sturmtief über der Nordägäis haben in der Nacht zum Samstag in weiten Teilen Griechenlands schwere Schäden verursacht. In Mittelgriechenland kam eine Frau ums Leben, zwei weitere Menschen wurden vermisst. Viele könnten ihre Häuser wegen Hochwassers nicht verlassen, teilte die Feuerwehr Samstagfrüh mit.

Online-Landesversammlung der Grünen in der Steiermark

Graz - Die Grüne Landes- und Mitgliederversammlung hat am Samstagvormittag zum Schutz vor dem Coronavirus online begonnen. 243 Grüne hatten sich dafür angemeldet. Laut Landesgeschäftsführer Wolfgang Raback "so viele wie noch nie". Er hätte sich zwar einen anderen Rahmen als eine Übertragung per Livestream gewünscht, "aber Gesundheit geht vor", sagte er in der Grazer Messe, von wo aus übertragen wurde.

813 Neuinfektionen in Österreich - 7.748 aktiv Infizierte

Wien - Erneut sind in Österreich mehr als 800 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Österreichweit kamen 813 Fälle hinzu, die Zahl der aktiv Infizierten lag somit am Samstag bei 7.748 Personen. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen steigt weiter, hier mussten 22 Menschen mehr als am Freitag versorgt werden.

TikTok geht gerichtlich gegen US-Verbotsankündigung vor

Bangalore/Washington/Peking - Die chinesische Kurzvideo-App TikTok geht einem Medienbericht zufolge gerichtlich gegen die Verbotsankündigung der US-Regierung vor. Das Unternehmen und sein Mutterkonzern ByteDance brachten am Freitagabend bei einem Bundesgericht in Washington eine Beschwerde ein, um die geplante Download-Sperre zu blockieren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag meldete.

Frauen organisieren erneut Protest gegen Lukaschenko

Minsk - Eine Woche nach der massiven Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrantinnen in Weißrussland (Belarus) planen Frauen an diesem Samstag neue Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Durch das Stadtzentrum von Minsk werde ein "Marsch der weiblichen Solidarität" ziehen, teilten die Organisatorinnen von Girl Power Belarus in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram mit.

Strache-Spesen: Grünes Licht für Kontenöffnung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien soll grünes Licht für die Öffnung der Konten von Heinz-Christian Strache gegeben haben. Dem ehemaligen FPÖ-Chef wird vorgeworfen, mit gefälschten Rechnungen private Ausgaben durch die Partei gedeckt zu haben. Das Bundeskriminalamt hatte die Staatsanwaltschaft daher um eine Kontoregisterabfrage ersucht, dem soll laut "Kronen Zeitung" nun stattgegeben worden sein.

