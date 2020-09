Corona-Tests: Anschober ortet Versäumnisse bei Ländern

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ortet wegen langer Wartezeiten bei den Corona-Tests Versäumnisse in manchen Bundesländern. Zwar hätten viele Behörden Personal aufgestockt, sagte er im Ö1-"Journal zu Gast" am Samstag. In Wien müsse aber dafür "massiv Geld in die Hand genommen werden". Die Zahl der Intensivpatienten könnte bis Monatsende im dreistelligen Bereich sein.

Strache-Spesen: Grünes Licht für Kontenöffnung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien soll grünes Licht für die Öffnung der Konten von Heinz-Christian Strache gegeben haben. Dem ehemaligen FPÖ-Chef wird vorgeworfen, mit gefälschten Rechnungen private Ausgaben durch die Partei gedeckt zu haben. Das Bundeskriminalamt hatte die Staatsanwaltschaft daher um eine Kontoregisterabfrage ersucht, dem soll laut "Kronen Zeitung" nun stattgegeben worden sein.

Chinesischer Gegenschlag im Technologiestreit mit den USA

Bangalore/Washington/Peking - China hat im Streit um US-Sanktionen gegen chinesische Firmen zum Gegenschlag angesetzt. Peking setzte am Samstag einen Straf-Mechanismus gegen ausländische Unternehmen in Kraft, sollten diese die "nationale Sicherheit" Chinas bedrohen. Der Schritt zielt laut Beobachtern auf US-Firmen ab, nachdem Washington die Löschung der chinesischen Videoplattform Tiktok aus App-Stores verfügt hat.

Rund 9.000 Migranten im neuen Zeltlager auf Lesbos

Lesbos - Auf der griechischen Insel Lesbos sind knapp drei Viertel der 12.000 Migranten aus dem abgebrannten Camp Moria in ein provisorisches Zeltlager gezogen. Sie seien alle registriert worden, damit die Asylverfahren weiterlaufen könnten, berichtete die griechische Nachrichten-Agentur ANA-MPA am Samstag.

Nawalny stehend auf Treppe: Dank an "brillante Ärzte"

Berlin/Moskau - Der wegen einer schweren Vergiftung in Berlin behandelte Kremlkritiker Alexej Nawalny hat von sich ein neues Bild veröffentlicht, stehend auf einer Treppe in der Berliner Universitätsklinik Charit�. Der 44-Jährige dankte in der am Samstag bei Instagram veröffentlichten Nachricht den "brillanten Ärzten" der Klinik.

Krautwaschl zur Grünen Landessprecherin in Stmk. gewählt

Graz - Die Grüne Landes- und Mitgliederversammlung hat am Samstag offiziell Sandra Krautwaschl zur Landessprecherin gewählt. Sie erhielt bei der coronabedingt online abgehaltenen Wahl 95,2 Prozent der Mitgliederstimmen. Sie wolle eine "starke, grüne Opposition" bilden und noch stärker werden, kündigte Krautwaschl, die bereits bei der Landtagswahl 2019 Spitzenkandidatin war, an.

Mindestens zwei Tote durch Sturm "Ianos" in Griechenland

Athen - Durch den hurrikanartigen Sturm "Ianos" sind in Griechenland mindestens zwei Menschen getötet worden. Bei den zwei Opfern handle es sich um eine Frau und einen Mann, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Zudem wurde eine 40-jährige Frau vermisst. "Ianos" wütete seit Freitag über Griechenland. Es handelt sich um einen mediterranen Sturm - auch Medicane genannt. Dieser bildet sich nur äußerst selten.

Kurz glaubt an Corona-Impfstoff im ersten Halbjahr 2021

Bern/Basel/Wien - "Es ist aus heutiger Sicht zu erwarten, dass im ersten Halbjahr 2021 nicht nur ein Impfstoff erforscht, sondern auch zugelassen ist und in Europa auch zur Anwendung kommt". Diese Prognose bezüglich des weiteren Kampfs gegen die Corona-Pandemie äußerste am Samstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Abschluss seines Schweiz-Besuchs nach einem Treffen mit CEOs führender Pharmakonzerne in Basel.

