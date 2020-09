Hunderte Festnahmen bei Frauenprotesten in Weißrussland

Minsk - Bei neuen Frauenprotesten gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko haben Polizisten am Samstag in Minsk Hunderte Menschen festgenommen. Die Sicherheitskräfte stellten sich den Frauen in den Weg und zerrten sie in Einsatzfahrzeuge, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Rund 2.000 Frauen nahmen an dem Protestzug unter dem Titel "Glitzermarsch" teil.

Immer mehr Covid-19-Patienten in Österreichs Spitälern

Wien - Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreichs Spitälern steigt weiter. Am Samstag befanden sich 349 Menschen im Krankenhaus - 84 davon auf Intensivstationen, 22 mehr als am Freitag. Das erste Wiener Krankenhaus hat bereits seine Kapazitätsgrenze erreicht. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) könne die Zahl der Intensivpatienten bis Monatsende dreistellig werden.

Zwei Tote bei Absturz von Sportflugzeug in Bayern

München - Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Moosburg in Bayern sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Da sich der Absturz laut Polizeiangaben in unwegsamen Gelände ereignete, gestalteten sich die Bergungsarbeiten äußerst schwierig. Es waren zwei Hubschrauber und rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ursache des Absturzes, der sich in der Nähe eines Flugplatzes ereignete, war zunächst unklar.

Abgespecktes Donauinselfest hat begonnen

Wien - Nur eine Bühne, Sitzplätze und eine Besucherbilanz, die schon vor dem Beginn feststeht: Das Donauinselfest befindet sich im Ausnahmezustand. Am Samstag und am Sonntag findet - nach einer mehrwöchigen Konzertbustour durch die Bezirke - das Finale auf der Insel selbst statt. Den Besuchern bot sich eine völlig veränderte Situation. Denn der Event ist zumindest heuer eine geschlossene Veranstaltung.

Weltweit mehr als 30,5 Millionen Coronavirus-Fälle

Berlin - Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 30,55 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und fast eine Million sind gestorben. Die USA bleiben mit rund 6,7 Millionen bestätigten Fällen und fast 200.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

Mindestens zwei Tote durch Sturm "Ianos" in Griechenland

Athen - Durch den hurrikanartigen Sturm "Ianos" sind in Griechenland mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den zwei Todesopfern handle es sich um eine Frau und einen Mann, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Zudem wurde eine 40-jährige Frau vermisst. Es handelt sich um einen seltenen mediterranen Wirbelsturm - auch Medicane genannt. "Ianos" zog am Samstag Richtung Kreta und verlor an Stärke.

Steirische Grüne stellten Weichen für kommende Wahlen online

Graz - Die steirischen Grünen haben am Samstag bei einer Landes- und Mitgliederversammlung in Graz via Online-Abstimmung und Livestream die Weichen für kommende Wahlen gestellt. Sandra Krautwaschl wurde offiziell zur Landessprecherin gewählt und folgt damit Lambert Schönleitner. Stadträtin Judith Schwentner ließ sich von den Grazer Grünen zur Spitzenkandidatin für die kommende Gemeinderatswahl küren.

Nawalny stehend auf Treppe: Dank an "brillante Ärzte"

Berlin/Moskau - Der wegen einer schweren Vergiftung in Berlin behandelte Kremlkritiker Alexej Nawalny hat von sich ein neues Bild veröffentlicht, stehend auf einer Treppe in der Berliner Universitätsklinik Charit�. Der 44-Jährige dankte in der am Samstag bei Instagram veröffentlichten Nachricht den "brillanten Ärzten" der Klinik.

