Umschlag mit hochgiftigem Rizin ans Weiße Haus geschickt

Washington - Ans Weiße Haus ist laut Medienberichten ein Umschlag mit dem Gift Rizin geschickt worden. Der Brief sei an US-Präsident Donald Trump adressiert gewesen und diese Woche abgefangen worden, berichtete der Nachrichtensender CNN am Samstag unter Berufung auf Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden. Die "New York Times" schrieb, der Umschlag sei nach Erkenntnissen von Ermittlern aus Kanada gekommen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Niederösterreich

Traismauer - Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am späten Samstagnachmittag in Niederösterreich gekommen. Ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land dürfte gegen 17.45 Uhr im Gemeindegebiet von Traismauer bei der Verbringung von Silage aus dem Silo aus bisher unbekannter Ursache in den Silo gestürzt sein. Er erlitt dabei laut Polizei tödliche Verletzungen.

Zwei Tote bei Absturz von Sportflugzeug in Bayern

München - Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Moosburg in Bayern sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Da sich der Absturz laut Polizeiangaben in unwegsamen Gelände ereignete, gestalteten sich die Bergungsarbeiten äußerst schwierig. Es waren zwei Hubschrauber und rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ursache des Absturzes, der sich in der Nähe eines Flugplatzes ereignete, war zunächst unklar.

Weltweit mehr als 30,5 Millionen Coronavirus-Fälle

Berlin - Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 30,55 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und fast eine Million sind gestorben. Die USA bleiben mit rund 6,7 Millionen bestätigten Fällen und fast 200.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

Mindestens zwei Tote durch Sturm "Ianos" in Griechenland

Athen - Durch den hurrikanartigen Sturm "Ianos" sind in Griechenland mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den zwei Todesopfern handle es sich um eine Frau und einen Mann, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Zudem wurde eine 40-jährige Frau vermisst. Es handelt sich um einen seltenen mediterranen Wirbelsturm - auch Medicane genannt. "Ianos" zog am Samstag Richtung Kreta und verlor an Stärke.

Live-Gigs beim Donauinselfest mit einem Hauch von Normalität

Wien - Mitsingen bei "Live Is Life", Headbangen bei Russkaja oder Winken bei Granada. Beim Wiener Donauinselfest bemühten sich die Live-Acts am Samstag sichtlich, einen Hauch von Festivalnormalität zu erzeugen. Dass dies nur zum Teil gelang, war zu erwarten. Denn die knapp mehr als 1.000 Besucher konnten das Fehlen der Zehntausenden anderen Fans nicht wirklich kompensieren.

Frau in Deutschland schwer misshandelt - Kinder wohlauf

Krefeld - In Krefeld im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen soll ein 53-jähriger Mann stundenlang seine Ehefrau schwer missbraucht haben. Stundenlang war am Samstag unklar, ob er auch den vier Kindern der Frau etwas angetan haben könnte - dann kam die Entwarnung: Die Kinder waren wohlauf. Sie hatten sich allein in der Wohnung aufgehalten und nicht reagiert, als die Polizei das Haus umstellte.

Mehr als 30 Taliban bei Abwehr von Angriff getötet

Kabul - Eine Woche nach der Aufnahme von Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban hat die afghanische Armee bei Luftangriffen nach Regierungsangaben mehr als 30 Kämpfer der radikalislamischen Aufständischen getötet. Taliban-Kämpfer hätten am Samstag Stellungen der Armee im Bezirk Khan Abad in der nördlichen Provinz Kunduz angegriffen, hieß es.

