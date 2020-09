Hunderte Festnahmen bei Frauenprotesten in Weißrussland

Minsk - Bei neuen Frauenprotesten gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko haben Polizisten am Samstag in Minsk Hunderte Menschen festgenommen. Die Sicherheitskräfte stellten sich den Frauen in den Weg und zerrten sie in Einsatzfahrzeuge, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Rund 2.000 Frauen nahmen an dem Protestzug unter dem Titel "Glitzermarsch" teil.

Immer mehr Covid-19-Patienten in Österreichs Spitälern

Wien - Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreichs Spitälern steigt weiter. Am Samstag befanden sich 349 Menschen im Krankenhaus - 84 davon auf Intensivstationen, 22 mehr als am Freitag. Das erste Wiener Krankenhaus hat bereits seine Kapazitätsgrenze erreicht. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) könne die Zahl der Intensivpatienten bis Monatsende dreistellig werden.

Regional- und Kommunalwahlen in Italien

Rom - Sieben Monate nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie werden die Italiener am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen. Geplant sind Regionalwahlen in sieben Regionen und Kommunalwahlen in 1.179 Gemeinden, darunter Venedig, Bozen und 113 Südtiroler Kommunen. Außerdem stimmen 51 Millionen Italiener in einem Referendum über eine Reform zur Reduzierung der Parlamentarierzahl ab.

Weltweit mehr als 30,5 Millionen Coronavirus-Fälle

Berlin - Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 30,55 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und fast eine Million sind gestorben. Die USA bleiben mit rund 6,7 Millionen bestätigten Fällen und fast 200.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

Zwei Tote bei Absturz von Sportflugzeug in Bayern

München - Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Moosburg in Bayern sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Da sich der Absturz laut Polizeiangaben in unwegsamen Gelände ereignete, gestalteten sich die Bergungsarbeiten äußerst schwierig. Es waren zwei Hubschrauber und rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ursache des Absturzes, der sich in der Nähe eines Flugplatzes ereignete, war zunächst unklar.

Umschlag mit hochgiftigem Rizin ans Weiße Haus geschickt

Washington - Ans Weiße Haus ist laut Medienberichten ein Umschlag mit dem Gift Rizin geschickt worden. Der Brief sei an US-Präsident Donald Trump adressiert gewesen und diese Woche abgefangen worden, berichtete der Nachrichtensender CNN am Samstag unter Berufung auf Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden. Die "New York Times" schrieb, der Umschlag sei nach Erkenntnissen von Ermittlern aus Kanada gekommen.

