Kurz wollte Corona-Maßnahmen schon früher verschärfen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte laut eigener Aussage schon früher auf das neuerliche Ansteigen der Coronainfektionen reagieren. "Es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte", sagte er der Zeitung "Österreich". Dies sei aber nicht seine alleinige Entscheidung gewesen. Die Zahl der akut positiven Fälle überschritt am Sonntag die 8.000er Marke.

Iran-Sanktionen: USA drohen UNO-Staaten mit "Konsequenzen"

New York/Washington - Die USA haben im Streit um UNO-Sanktionen gegen den Iran Staaten, die diese nicht umsetzen, mit Konsequenzen gedroht. Die UNO-Sanktionen gegen den Iran seien "wieder in Kraft", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag in Washington. Sollten die UNO-Mitgliedstaaten "ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der Sanktionen" nicht nachkommen, würden die USA "Konsequenzen ziehen".

Hubschrauber-Entscheidung für das Bundesheer gefallen

Wien - Die Typenentscheidung für neue Mehrzweckhubschrauber für das Bundesheer soll gefallen sein. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" hat der italienische Hersteller Leonardo mit seinem Modell AW169M den Zuschlag erhalten. Offiziell will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Entscheidung in der kommenden Woche bekanntgeben, hieß es aus ihrem Ressort auf APA-Anfrage.

Weißrussland rüstet sich für große Demo gegen Lukaschenko

Minsk - Vor einer neuen großen Sonntagsdemonstration haben weißrussische Sicherheitskräfte in Minsk damit begonnen, große Plätze abzuriegeln. Das Innenministerium warnt die Menschen in den Städten des Landes davor, den Aufrufen zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zu folgen. Die Behörden drohen mit Gewalt, sollten sich die Menschen an nicht genehmigten Demonstrationen beteiligen.

EU-Kommission plant schärfere Regeln für Internetriesen

Brüssel - Die EU-Kommission plant im Ringen mit großen Technologiekonzernen verschärfte Regeln zur Wahrung des fairen Wettbewerbs. Der Vorschlag der Brüsseler Behörde sieht unter anderem vor, Branchengrößen notfalls zur Zerschlagung oder zum Verkauf europäischer Ableger zu zwingen, wenn ihre Marktdominanz die Interessen der Kunden und kleinerer Konkurrenten bedrohe, berichtete die "Financial Times".

Geldstrafen für Verstöße gegen Corona-Quarantäne in England

London - Als Reaktion auf die drastisch zunehmenden Infektionen mit dem Coronavirus in England führt die Regierung hohe Geldstrafen für Verstöße gegen die Quarantäne-Regeln ein. Wer positiv auf das Virus getestet wird oder nach Kontakt zu Infizierten von den Gesundheitsbehörden zur Selbstisolierung angehalten wird, muss sich künftig zwingend in Quarantäne begeben.

Trump will bald Richterin für Supreme Court nominieren

Washington - US-Präsident Donald Trump will voraussichtlich kommende Woche einen Vorschlag für die Nachfolge der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg machen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Fayetteville in North Carolina kündigte er an, eine Frau nominieren zu wollen. Das Oberste Gericht hat in den USA oft das letzte Wort bei umstrittenen Grundsatzfragen zu politischen Streitthemen.

Regionalwahlen und Referendum in Italien begonnen

Rom - In Italien haben am Sonntag Regional- und Teilkommunalwahlen begonnen. Ferner sind 51 Millionen Wähler zu einem Referendum über die Reduzierung der Parlamentarierzahl aufgerufen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 07.00 Uhr und werden um 23.00 Uhr schließen. Gewählt wird auch am Montag von 07.00 bis 15.00 Uhr. Mit Ergebnissen ist am Montagabend zu rechnen.

