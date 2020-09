Strache sieht Kontenöffnung gelassen

Wien - Der ehemalige FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl, Heinz-Christian Strache, sieht die ihm drohende Kontenöffnung im Zuge der Spesen-Affäre gelassen. Dies sei "etwas, das ich jederzeit transparent zur Verfügung stelle", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl beteuerte in allen Causen seine Unschuld.

Kurz wollte Corona-Maßnahmen schon früher verschärfen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte laut eigener Aussage schon früher auf das neuerliche Ansteigen der Coronainfektionen reagieren. "Es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte", sagte er der Zeitung "Österreich". Dies sei aber nicht seine alleinige Entscheidung gewesen. Die Zahl der akut positiven Fälle überschritt am Sonntag die 8.000er Marke.

Wiener Juwelier-Überfall nach acht Jahren durch DNA geklärt

Wien - Acht Jahre nach einem Überfall auf einen Juwelier in Wien haben DNA-Spuren zu den Tätern geführt. Ein 30-jähriger Rumäne wurde in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Er verriet seinen Komplizen. Dieser wurde bereits vor sechs Jahren wegen eines anderen Raubversuchs verurteilt und verbüßt derzeit seine Strafhaft in Rumänien, berichtete die Polizei am Sonntag.

Hohe Strafen für Verstöße gegen Corona-Quarantäne in England

London - Als Reaktion auf die drastisch zunehmenden Infektionen mit dem Coronavirus in England führt die Regierung hohe Geldstrafen für Verstöße gegen die Quarantäne-Regeln ein. Wer positiv auf das Virus getestet wird oder nach Kontakt zu Infizierten von den Gesundheitsbehörden zur Selbstisolierung angehalten wird, muss sich künftig zwingend in Quarantäne begeben.

Hubschrauber-Entscheidung für das Bundesheer gefallen

Wien - Die Typenentscheidung für neue Mehrzweckhubschrauber für das Bundesheer soll gefallen sein. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" hat der italienische Hersteller Leonardo mit seinem Modell AW169M den Zuschlag erhalten. Gekauft werden sollen 18 Helikopter als Nachfolger der über 50 Jahre alten Alouette.

Trump will bald Richterin für Supreme Court nominieren

Washington - US-Präsident Donald Trump will voraussichtlich kommende Woche einen Vorschlag für die Nachfolge der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg machen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Fayetteville in North Carolina kündigte er an, eine Frau nominieren zu wollen. Das Oberste Gericht hat in den USA oft das letzte Wort bei umstrittenen Grundsatzfragen zu politischen Streitthemen.

Weiteres Strurm-Todesopfer in Griechenland gefunden

Athen - Die schweren Stürme in Griechenland haben ein weiteres Opfer gefordert. Am Sonntag in der Früh entdeckte die Feuerwehr in der Region Thessalien nahe der Stadt Karditsa einen 62-Jährigen in den Trümmern seines Hauses. Die Zahl der Toten beläuft sich damit auf drei, es werden immer noch Menschen vermisst oder sind in ihren Häusern eingeschlossen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Doskozil wird wegen Moria mit türkisem Lob überschüttet

Wien/Lesbos/Eisenstadt - Burgenlands SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil wird ob seiner Ablehnung einer Aufnahme von Flüchtlingskindern aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria mit türkisem Lob überschüttet. So sieht ihn Innenminister Karl Nehammer gefordert, seine Partei auf diese Linie zu bringen, wie es in einer Stellungnahme gegenüber der APA am Sonntag hieß. Vor allem die wahlkämpfende Wiener ÖVP stimmte mit ein.

