Kurz wollte Corona-Maßnahmen schon früher verschärfen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte laut eigener Aussage schon früher auf das neuerliche Ansteigen der Coronainfektionen reagieren. "Es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte", sagte er der Zeitung "Österreich". Dies sei aber nicht seine alleinige Entscheidung gewesen. Die Zahl der akut positiven Fälle überschritt am Sonntag die 8.000er Marke.

Strache sieht Kontenöffnung gelassen

Wien - Der ehemalige FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl, Heinz-Christian Strache, sieht die ihm drohende Kontenöffnung im Zuge der Spesen-Affäre gelassen. Dies sei "etwas, das ich jederzeit transparent zur Verfügung stelle", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Einmal mehr beteuerte Strache in allen Causen seine Unschuld.

Wifo sieht heuer Exporteinbruch von zumindest 12 Prozent

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sieht für heuer einen Exporteinbruch von zumindest 12 Prozent. Es seien umfangreiche geld- und fiskalpolitische Maßnahmen zur Stabilisierung der Unternehmen notwendig, etwa bei der Forschungsförderung. In der Ausbildung von akademischen und nicht-akademischen Fachkräften liege wirtschaftspolitisch der dringendste Handlungsbedarf.

Finnland-Fähre in der Ostsee auf Grund gelaufen

Helsinki - Eine Ostsee-Fähre mit rund 280 Menschen an Bord ist vor der finnischen Inselgruppe Aland auf Grund gelaufen. Die Situation sei stabil, Menschen nicht in Gefahr, teilte die westfinnische Küstenwache am Sonntag auf Twitter mit. Einsatzkräfte bereiteten die Evakuierung der "Amorella" vor, hieß es am frühen Nachmittag.

Waldbrände im Süden Kaliforniens weiten sich aus

Los Angeles - Die Waldbrände im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien weiten sich weiter aus. Durch starke Winde angetrieben erreichte das sogenannte Bobcat-Feuer Juniper Hills und weitere umliegende Gemeinden im Antelope Valley nördlich von Los Angeles, wie örtliche Behörden am Wochenende mitteilten.

NEOS-Chef Wiederkehr würde gerne in Wien mitregieren

Wien - Der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr würde die kommenden Jahre gerne mit der SPÖ in der Hauptstadt regieren. Das Bestreben seiner Partei, Kontrolle auszuüben, würde damit nicht eingeschränkt, versicherte er in der ORF-"Pressestunde". Denn er gab sich überzeugt: "Am besten kann man in einer Regierung kontrollieren." Entsprechende Möglichkeiten müsse man in Koalitionsverhandlungen durchsetzen.

Hohe Strafen für Verstöße gegen Corona-Quarantäne in England

London - Als Reaktion auf die drastisch zunehmenden Infektionen mit dem Coronavirus in England führt die Regierung hohe Geldstrafen für Verstöße gegen die Quarantäne-Regeln ein. Wer positiv auf das Virus getestet wird oder nach Kontakt zu Infizierten von den Gesundheitsbehörden zur Selbstisolierung angehalten wird, muss sich künftig zwingend in Quarantäne begeben.

Hubschrauber-Entscheidung für das Bundesheer gefallen

Wien - Die Typenentscheidung für neue Mehrzweckhubschrauber für das Bundesheer soll gefallen sein. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" hat der italienische Hersteller Leonardo mit seinem Modell AW169M den Zuschlag erhalten. Gekauft werden sollen 18 Helikopter als Nachfolger der über 50 Jahre alten Alouette.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red