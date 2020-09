Neue Bundesheer-Hubschrauber kommen aus Italien

Wien - Das Bundesheer fliegt künftig mit Italienern. Am Sonntag wurde bekannt, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) offenbar die Typenentscheidung für neue Mehrzweckhubschrauber getroffen hat. Laut "Kronen Zeitung" handelt es sich dabei um das Modell AW169M des Herstellers Leonardo. Die neuen Hubschrauber werden die Alouette III ersetzen, die seit 50 Jahren ihren Dienst versehen.

USA scheitern mit Sanktionsforderung gegen den Iran

New York/Washington - Die USA drohen erneut mit dem Versuch zu scheitern, die UNO-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft zu setzen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wies die Forderung der US-Regierung zurück, den Prozess zur Wiedereinführung der nach dem Abschluss des Atomabkommens mit dem Iran aufgehobenen Sanktionen wieder einzuführen. Zuvor hatten dies bereits Deutschland, Frankreich und Großbritannien abgelehnt.

Kurz wollte Corona-Maßnahmen schon früher verschärfen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte laut eigener Aussage schon früher auf das neuerliche Ansteigen der Coronainfektionen reagieren. "Es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte", sagte er der Zeitung "Österreich". Dies sei aber nicht seine alleinige Entscheidung gewesen. Die Zahl der akut positiven Fälle überschritt am Sonntag die 8.000er Marke.

Wifo sieht heuer Exporteinbruch von zumindest 12 Prozent

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sieht für heuer einen Exporteinbruch von zumindest 12 Prozent. Es seien umfangreiche geld- und fiskalpolitische Maßnahmen zur Stabilisierung der Unternehmen notwendig, etwa bei der Forschungsförderung. In der Ausbildung von akademischen und nicht-akademischen Fachkräften liege wirtschaftspolitisch der dringendste Handlungsbedarf.

Regierung in London hält zweiten Corona-Lockdown möglich

London - Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock schließt einen zweiten Corona-Lockdown für Großbritannien angesichts der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen nicht mehr aus. "Wenn jeder den Regeln folgt, können wir einen weiteren nationalen Lockdown vermeiden. Aber wir müssen natürlich darauf vorbereitet sein zu handeln, wenn es nötig ist", sagte er dem Sender BBC.

Niedrige Wahlbeteiligung bei Referendum in Italien

Rom - Beim Referendum in Italien zur Bestätigung einer vom Parlament beschlossenen Reform zur Verkleinerung des Parlaments zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Um 12.00 Uhr hatten lediglich 12,2 Prozent der 51 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, teilte das Innenministerium in Rom mit. Abgestimmt wird am Sonntag bis 23.00 Uhr und am Montag von 7.00 bis 15.00 Uhr.

Strache sieht Kontenöffnung gelassen

Wien - Der ehemalige FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl, Heinz-Christian Strache, sieht die ihm drohende Kontenöffnung im Zuge der Spesen-Affäre gelassen. Dies sei "etwas, das ich jederzeit transparent zur Verfügung stelle", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Einmal mehr beteuerte Strache in allen Causen seine Unschuld.

Viele Festnahmen bei Sonntagsdemo gegen Lukaschenko

Minsk - In Weißrussland haben Uniformierte mit Sturmhauben bei der sechsten Sonntagsdemonstration in Folge mit der Festnahme von Gegnern des Präsidenten Alexander Lukaschenko begonnen. Die Einsatzkräfte fassten im Zentrum der Hauptstadt Minsk viele friedliche Demonstranten und zwängten sie in Gefangenentransporter. Es waren Hundertschaften von Polizei und Armee im Einsatz.

