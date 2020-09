21-jähriger Slowene Pogacar gewann 107. Tour de France

Paris - Der Slowene Tadej Pogacar hat am Sonntag zum ersten Mal die Tour de France gewonnen. Die Führung des Rad-Profis vom Team UAE wurde auf der Schlussetappe auf die Pariser Champs-Elysees traditionell nicht mehr infrage gestellt. Der noch bis Montag 21-Jährige siegte als Debütant vor seinem Landsmann Primoz Roglic und ist der jüngste Tour-de-France-Sieger seit dem Franzosen Henri Cornet im Jahr 1904.

Weiter Streit um UNO-Sanktionen gegen Teheran

New York/Washington - Im Streit um Sanktionen gegen den Iran haben die USA ungeachtet massiven internationalen Widerstands mit der Verhängung neuer Strafmaßnahmen gedroht. Die UNO-Sanktionen gegen Teheran seien "wieder in Kraft", erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Wochenende in Washington.

Kurz wollte Corona-Maßnahmen schon früher verschärfen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte laut eigener Aussage schon früher auf das neuerliche Ansteigen der Coronainfektionen reagieren. "Es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte", sagte er der Zeitung "Österreich". Dies sei aber nicht seine alleinige Entscheidung gewesen. Die Zahl der akut positiven Fälle überschritt am Sonntag die 8.000er Marke.

Neue Bundesheer-Hubschrauber kommen aus Italien

Wien - Das Bundesheer fliegt künftig mit Italienern. Am Sonntag wurde bekannt, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) offenbar die Typenentscheidung für neue Mehrzweckhubschrauber getroffen hat. Laut "Kronen Zeitung" handelt es sich dabei um das Modell AW169M des Herstellers Leonardo. Die neuen Hubschrauber werden die Alouette III ersetzen, die seit 50 Jahren ihren Dienst versehen.

Tödlicher Alpinunfall in Niederösterreich

Hohe Wand - Ein 50-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag in Niederösterreich tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt sei gegen 07.55 Uhr in Stollhof (Gemeinde Hohe Wand/Wiener Neustadt) etwa 100 Meter östlich des Hanselsteighauses an den Abgrund der Hohen Wand getreten. Dabei rutschte er auf einer Wurzel aus und stürzte circa 40 Meter rückwärts ab, gab die Polizei am Sonntagabend bekannt.

Motorradfahrer starb bei Sturz im Salzburger Flachgau

Thalgau - Im Salzburger Flachgau ist am Sonntag ein 33-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann war in der Früh auf der Thalgauer Landesstraße zwischen Thalgau und Eugendorf unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, 50 Meter über das Bankett schlitterte und schließlich in ein Entwässerungsgerinne stürzte.

Flut an Begutachtungs-Stellungnahmen zum neuen Corona-Gesetz

Wien - Die neuerliche Begutachtung der Novelle zum Covid-Maßnahmengesetz ist am Wochenende zu Ende gegangen. Erneut waren mehrere Tausend Stellungnahmen eingegangen, wobei sich allerdings nur ein sehr geringer Anteil mit dem Text genau beschäftigte. Der Großteil stammte von Gegnern der Maßnahme, die dazu aufgerufen hatten, die Website des Parlaments mit einem vorgefertigten Text zu fluten.

Regierung in London hält zweiten Corona-Lockdown möglich

London - Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock schließt einen zweiten Corona-Lockdown für Großbritannien angesichts der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen nicht mehr aus. "Wenn jeder den Regeln folgt, können wir einen weiteren nationalen Lockdown vermeiden. Aber wir müssen natürlich darauf vorbereitet sein zu handeln, wenn es nötig ist", sagte er dem Sender BBC.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

