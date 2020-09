Wiener Opernball 2021 wird abgesagt

Wien - Der Wiener Opernball wird wegen der Corona-Pandemie 2021 nicht stattfinden. Aufgrund der Infektionslage wird die Regierung die Absage in der Ministerratssitzung am Mittwoch beschließen, erfuhr die APA aus dem Kanzleramt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", meinte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), aber es wäre "verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten". "Das ist schon gescheit", sagte Stammgast Richard Lugner in einer ersten Reaktion.

Nawalny aus stationärer Spitalsbehandlung entlassen

Berlin/Moskau - Einen Monat nach seiner Einlieferung in die Berliner Charit�-Klinik ist der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aus der stationären Behandlung entlassen worden. Der Gesundheitszustand des 44-Jährigen habe sich bis zu seiner Entlassung am Dienstag "soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte", teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Laut Analysen wurde der Kreml-Kritiker mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet.

Nationalrat beschließt neue Corona-Regeln

Wien/Lesbos - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause das nächste Corona-Paket. Es stellt unter anderem klar, wann es zu einem Lockdown kommen kann und wie weit Ausgangssperren gehen können. Zudem wird die gesetzliche Basis für die Corona-Ampel geschaffen und die Möglichkeit, Corona-Tests bei niedergelassenen Ärzten durchzuführen, etabliert. Verlängert und ausgedehnt wird die Sonderbetreuungszeit.

AMS-Chef rechnet trotz Krise nicht mit 800.000 Arbeitslosen

Wien - AMS-Chef Johannes Kopf erwartet in den nächsten Monaten steigende Arbeitslosenzahlen, aber nicht 800.000 Arbeitslose. "In absoluten Zahlen wird sie natürlich steigen - um rund 100.000, möglicherweise 120.000 auf mehr als 500.000", sagte Kopf in der "Kleinen Zeitung". "Die 800.000 halte ich nicht für seriös, die sehen wir gar nicht." Eine aussagekräftige Einschätzung der Auswirkungen der Coronakrise auf dem Arbeitsmarkt sei aber erst nächsten Sommer möglich.

Zweite Corona-Teststraße in Wien kommt auf der Donauinsel

Wien - Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass es in Wien eine zweite Coronavirus-Teststraße geben wird. Nun steht auch fest, wo und wann: Laut der Gratiszeitung "Heute" wird die Einrichtung gerade auf der Donauinsel aufgebaut. Ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte den Bericht. Die Eröffnung ist für Donnerstag angekündigt. Der Standort für das zweite Drive-In-Center befindet sich auf der Donauinsel bei der Floridsdorfer Brücke, hieß es.

Team HC Strache gründet Unternehmerplattform

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat mit seinem gleichnamigen Team, das auch bei der Wien-Wahl antritt, eine eigene Unternehmerplattform gegründet. Man wolle damit auch jenen Wirtschaftstreibenden helfen, die unter den Corona-Maßnahmen der Regierung leiden, begründete Klubobmann Karl Baron am Mittwoch in einer Pressekonferenz die Initiative. Strache selbst wetterte weiter gegen die von der Regierung geplanten Änderungen des Epidemiegesetzes.

Rekord an Corona-Infektionen in Israel

Tel Aviv - Wenige Tage nach Beginn eines zweiten landesweiten Lockdowns sind die Corona-Zahlen in Israel auf einen Rekordwert gestiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 6.861 Fälle registriert worden. So viele wurden in dem Land noch nicht verzeichnet - allerdings nahm zuletzt auch die Zahl der Tests zu. Der bisherige Rekord datierte mit 5.533 Fällen vom 15. September. Vor vier Monaten, am 23. Mai, waren nur fünf Neuinfektionen verzeichnet worden.

Flüchtlingsverteilung in der EU laut Kurz "gescheitert"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Flüchtlingsverteilung in der EU als "gescheitert" bezeichnet. "Das lehnen so viele Staaten ab. Das wird auch nicht funktionieren", sagte Kurz am Dienstag - einen Tag, bevor die EU-Kommission in Brüssel ihre neuen Vorschläge für die seit Jahren umstrittene Asylreform vorstellen will. Kurz forderte einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und einen effektiveren Kampf gegen Schlepper, "aber auch mehr gemeinsame Hilfe vor Ort".

