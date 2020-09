Nawalny aus stationärer Spitalsbehandlung entlassen

Berlin/Moskau - Einen Monat nach seiner Einlieferung in die Berliner Charit?-Klinik ist der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aus der stationären Behandlung entlassen worden. Der Gesundheitszustand des 44-Jährigen habe sich bis zu seiner Entlassung am Dienstag "soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte", teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Laut Analysen wurde der Kreml-Kritiker mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet.

Nationalrat beschließt neue Corona-Regeln

Wien/Lesbos - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner ersten regulären Sitzung nach der Sommerpause das nächste Corona-Paket. Es stellt unter anderem klar, wann es zu einem Lockdown kommen kann und wie weit Ausgangssperren gehen können. Zudem wird die gesetzliche Basis für die Corona-Ampel geschaffen und die Möglichkeit, Corona-Tests bei niedergelassenen Ärzten durchzuführen, etabliert. Verlängert und ausgedehnt wird die Sonderbetreuungszeit.

EU-Kommission legt Vorschlag für neue Asylpolitik vor

Brüssel/Wien/Berlin - Die EU-Kommission nimmt an diesem Mittwoch gegen Mittag einen neuen Anlauf für die seit Jahren blockierte Reform der Asyl- und Migrationspolitik. Dazu will die Brüsseler Behörde Vorschläge vorlegen, über die die EU-Länder und das Europaparlament anschließend verhandeln. Seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 sind die EU-Staaten bei diesem Thema völlig zerstritten. Medienberichten zufolge setzt die EU-Kommission darauf, die EU-Staaten künftig zur Hilfe zu verpflichten.

55-Jährige in Schwechat erstochen - Ehemann tatverdächtig

Schwechat - In der Schwechater Katastralgemeinde Kledering (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat ein 56-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer auf seine 55 Jahre alte Ehefrau eingestochen. Das Opfer starb am Vormittag in einem Wiener Krankenhaus, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Medienberichte. Der Tatverdächtige soll sich auch selbst mit dem Messer verletzt haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich nahm die Ermittlungen auf.

Nationalrat: ÖVP/FPÖ-Front in Flüchtlingsfragen

Wien - Der Umgang mit auf der griechischen Insel Lesbos gestrandeten Flüchtlingen und die Haltung Österreichs in Asyl- und Migrationsfragen generell war am Mittwoch erneut Thema im Nationalrat. Die NEOS, die in der Aktuellen Europastunde zur Rettung der Kinder aufriefen, konnten sich nicht nur der Unterstützung der SPÖ, sondern auch der Grünen sicher sein. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verteidigte sein Nein, sekundiert von der FPÖ.

Globales Geldvermögen trotz Coronakrise gewachsen

Wien - Das globale Geldvermögen ist heuer im ersten Halbjahr trotz der Coronapandemie und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise gewachsen. Der Anstieg betrug laut dem neuesten Allianz Vermögensreport 1,5 Prozent. Der "Global Wealth Report" analysiert alljährlich Geldvermögen und Verschuldung der privaten Haushalte in fast 60 Ländern. Österreich ist demnach im Vorjahr weiterhin das 16. reichste Land der Welt geblieben.

ZARA verzeichnet starken Anstieg bei Hass-Meldungen im Netz

Wien - Meldungen zu Hass im Netz nehmen Jahr für Jahr stark zu. Die Organisation ZARA verzeichnete in ihrem dritten Beratungsjahr einen Anstieg von knapp einem Drittel. Waren es von September 2018 bis August 2019 noch 1.874 Fälle, stieg dieser Wert im gleichen Zeitraum danach auf 2.521 an. 80,7 Prozent der aufgezeigten Fälle betrafen Rassismus. Strafrechtlich relevant waren insgesamt 35 Prozent. ZARA begrüßt daher die Ausweitung des Verhetzungsparagrafen.

Vier Amtshaftungsklagen in Causa Ischgl eingebracht

Wien/Ischgl - Im Zusammenhang mit den SARS-CoV-2-Infektionen in Ischgl, die weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben, hat der Verbraucherschutzverein (VSV) über seinen Rechtsanwalt Alexander Klauser vorerst vier Amtshaftungsklagen von Covid-19-Geschädigten beim Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen eingebracht. Das gab VSV-Obmann Peter Kolba am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Im Rechtsweg vertritt der VSV vorerst 1.000 Betroffene.

