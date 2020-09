Trump will offenbar Abtreibungsgegnerin als Höchstrichterin

Washington - US-Präsident Donald Trump verkündet am Samstagabend seine Nominierung für die freie Stelle am Obersten Gerichtshof. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird es die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vorschlagen. Trump selbst sagte am Freitagnachmittag vor Journalisten, er habe seine Entscheidung getroffen.

Kurz fordert Wien zu weiteren Schritten gegen Corona auf

Wien - Keine konkreten Ergebnisse hat am Freitagabend ein rund dreistündiges Treffen zwischen Bundesregierung und Ländervertretern zur Coronakrise gebracht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte im Anschluss vor allem Wien auf, weitere Einschränkungen vorzunehmen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) appellierte einmal mehr, dass die Länder die Angebote des Bundes, Heer und Polizei beim Contact Tracing einzusetzen, annehmen mögen.

Symbolische "Amtseinführung" von Tichanowskaja in Minsk

Minsk - Zu Tausenden wollen Frauen in Weißrussland (Belarus) am heutigen Samstag gegen die international kritisierte Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko protestieren. Die Demonstrantinnen versammeln sich am Nachmittag in der Innenstadt, um Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja zu unterstützen. Die 38-jährige Oppositionsführerin sei die wahre Siegerin der Präsidentenwahl vom 9. August, teilten die Organisatorinnen in ihrem Protestaufruf mit.

Trump: Sieger der US-Wahl könnte monatelang nicht feststehen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger auf ein langes Ringen um den Sieg bei der Präsidentenwahl am 3. November eingestellt. "Ich hätte gerne, dass sie im Fernsehen 'Der Sieger ist' sagen. Aber das könnten wir vielleicht monatelang nicht hören, weil es so ein Durcheinander gibt", sagte Trump am Freitagabend bei einem Wahlkampfauftritt im US-Staat Virginia. Neuerlich bekräftigte er seine Kritik an der Briefwahl, die er als manipulationsanfällig ansieht.

Zigaretten werden ab 1. Oktober teurer

Wien - Anfang Oktober werden Zigaretten in Österreich um 20 Cent pro Packerl teurer. Grund ist aber nicht nur die wegen der Coronakrise um ein halbes Jahr verschobene Anhebung der Tabaksteuer. Sowohl Marktführer Philip Morris als auch JTI Austria als Nr. 2, die frühere Austria Tabak, erhöhen die Preise auch wegen anderer Mehrkosten der letzten Jahre, in denen "Glimmstängel" nicht teurer wurden. Den Gesamtmarkt sieht man heuer stabil bis leicht steigend.

SPÖ will in Coronakrise Anti-Abwanderungspaket für Betriebe

Wien - Die SPÖ fordert in der Coronakrise ein "Anti-Abwanderungspaket". Die Oppositionspartei schlägt vor, Förderungen an den Erhalt von Arbeitsplätzen zu koppeln und für Firmen, die absiedeln, eine Wegzugsbesteuerung nach deutschem Vorbild einzuführen. Der Vorstoß der Sozialdemokraten am Samstag hängt mit den jüngsten Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt zusammen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will am Montag Betriebsräte von betroffenen Firmen treffen.

