Zigaretten werden ab 1. Oktober teurer

Wien - Anfang Oktober werden Zigaretten in Österreich um 20 Cent pro Packerl teurer. Grund ist aber nicht nur die wegen der Coronakrise um ein halbes Jahr verschobene Anhebung der Tabaksteuer. Sowohl Marktführer Philip Morris als auch JTI Austria als Nr. 2, die frühere Austria Tabak, erhöhen die Preise auch wegen anderer Mehrkosten der letzten Jahre, in denen "Glimmstängel" nicht teurer wurden. Den Gesamtmarkt sieht man heuer stabil bis leicht steigend.

VW ruft weltweit rund 200.000 Amarok zurück

Flensburg/Wolfsburg - Bei Volkswagen kommt es zu einem Rückruf beim Pick-up Amarok. In weltweit rund 200.000 Exemplaren des Modells gibt es laut dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Probleme mit der Fixierung des Reserverads. Dieses könnte "aufgrund eingeschränkt funktionsfähiger Befestigung in den Verkehrsraum gelangen", heißt es bei der Flensburger Behörde. "Die Maßnahme ist hier beschieden."

Deutsche Wirtschaft erholt sich von Corona-Schock

Berlin - Ein halbes Jahr nach dem Corona-Lockdown ist die deutsche Wirtschaft nach Angaben von Volkswirten auf Erholungskurs. "Inzwischen zeichnet sich ab, dass - zumindest in Deutschland - die Lage doch nicht ganz so düster ist, wie die Stimmung zwischenzeitlich war", sagte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Prognosen zur Wirtschaftsleistung nach oben korrigiert.

Reisewarnungen für NEOS Ausdruck von "Regierungsversagen"

Wien - Die NEOS sehen in den vielen bilateralen Reisewarnungen gegenüber Österreich den Ausdruck "reinsten Regierungsversagens". Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe den Sommer verschlafen, seine "Wir sind besser als die anderen"-Politik sei gescheitert - und jetzt würden wegen mangelhafter Corona-Regeln Unternehmen und Arbeitsplätze durch Reisewarnungen vernichtet, kritisiert NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Unwetter in Italien fordert ein Todesopfer und Verletzte

Rom - Bei schweren Unwettern in Italien ist seit Freitag mindestens eine Person ums Leben gekommen, weitere drei wurden mit Verletzungen ins Spital eingeliefert. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 61-Jährigen aus der lombardischen Provinz Varese, der von einem über die Ufer getretenen Fluss weggerissen wurde. In mehreren Alpenortschaften kam es zu Schneefällen über 1.900 Meter. Hagel verursachte schwere Schäden in der lombardischen Landwirtschaft.

25 Tote bei Absturz von Militärflugzeug in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Beim Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Antonow AN-26 im Osten der Ukraine sind 25 Insassen ums Leben gekommen. Zwei Menschen hätten die Katastrophe in Tschuhujiw in der Region Charkiw mit schwersten Verletzungen überlebt, teile der Zivilschutz in Kiew am Freitagabend mit. Demnach retteten sich die zwei Insassen der Antonow mit einem Sprung, als die Maschine im Landeanflug war und dann abstürzte. Die Absturzursache muss noch geklärt werden.

Trump will offenbar Abtreibungsgegnerin als Höchstrichterin

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am Samstag seine Nominierung für die freie Stelle am Obersten Gerichtshof verkünden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vorschlagen. Sollte sich Trump tatsächlich für die Katholikin (48) entscheiden, hätten die konservativen Richter am Supreme Court künftig eine Mehrheit von sechs zu drei Sitzen.

Symbolische "Amtseinführung" von Tichanowskaja in Minsk

Minsk - Zu Tausenden wollen Frauen in Weißrussland am Samstag gegen die international kritisierte Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko protestieren. Die Demonstrantinnen versammeln sich am Nachmittag in der Innenstadt, um Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja zu unterstützen. Die traditionelle Samstagdemonstration der Frauen sei diesmal als "festliche Generalprobe einer echten Amtseinführung durch das Volk" angelegt, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red