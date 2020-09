Hauptverdächtiger gesteht Messerattacke in Paris

Paris - Nach dem Angriff vor dem früheren Sitz der Satirezeitung "Charlie Hebdo" in Paris hat der Hauptverdächtige die Tat gestanden. Der nach dem Angriff festgenommene Mann übernehme "die Verantwortung für seine Tat", hieß es am Samstag aus Ermittlungskreisen. Als Motiv habe er die erneute Veröffentlichung umstrittener Mohammed-Karikaturen durch "Charlie Hebdo" genannt, die er "nicht ertragen" habe.

Trump will offenbar Abtreibungsgegnerin als Höchstrichterin

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am Samstag seine Nominierung für die freie Stelle am Obersten Gerichtshof verkünden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vorschlagen. Sollte sich Trump tatsächlich für die Katholikin (48) entscheiden, hätten die konservativen Richter am Supreme Court künftig eine Mehrheit von sechs zu drei Sitzen.

Wintereinbruch in Österreich - Schnee bis in viele Täler

Wien - Dank eines frühen Wintereinbruchs hat es am Freitag und Samstag bis in viele Täler geschneit. So wurden etwa bei der Wetterstation Bischofshofen (550 Meter Seehöhe) Samstagfrüh zwei Zentimeter Neuschnee gemessen und in Warth am Arlberg (1.487 Meter) sogar 25, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Bereits am Freitag wurde das Timmelsjoch (B186), die Verbindung zwischen Ötz- und Passeiertal, wegen Schneefalls gesperrt.

Zigaretten werden ab 1. Oktober teurer

Wien - Anfang Oktober werden Zigaretten in Österreich um 20 Cent pro Packerl teurer. Grund ist aber nicht nur die wegen der Coronakrise um ein halbes Jahr verschobene Anhebung der Tabaksteuer. Sowohl Marktführer Philip Morris als auch JTI Austria als Nr. 2, die frühere Austria Tabak, erhöhen die Preise auch wegen anderer Mehrkosten der letzten Jahre, in denen "Glimmstängel" nicht teurer wurden. Den Gesamtmarkt sieht man heuer stabil bis leicht steigend.

Grundstein für erstes orthodoxes Kloster Österreichs gelegt

St. Andrä am Zicksee - Im burgenländischen St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstag der Grundstein für das erste orthodoxe Kloster Österreichs gelegt worden. Das Kloster "Maria Schutz", das aufgrund von Bürgerprotesten, einer Volksabstimmung und der Coronakrise bereits einen steinigen Weg hinter sich hat, solle "ein Zentrum der Begegnung zwischen Ost und West" werden, betonte der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis bei der feierlichen Grundsteinlegung.

Fast 16.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

Paris - In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden fast 16.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwochabend seien 15.797 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Am Vortag war ein neuer Rekord mit 16.096 Infektionen verzeichnet worden. Seit Donnerstag wurden zudem 56 neue Todesfälle in Krankenhäusern registriert.

25 Tote bei Absturz von Militärflugzeug in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Beim Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Antonow AN-26 im Osten der Ukraine sind 25 Insassen ums Leben gekommen. Zwei Menschen hätten die Katastrophe in Tschuhujiw in der Region Charkiw mit schwersten Verletzungen überlebt, teile der Zivilschutz in Kiew am Freitagabend mit. Demnach retteten sich die zwei Insassen der Antonow mit einem Sprung, als die Maschine im Landeanflug war und dann abstürzte. Die Absturzursache muss noch geklärt werden.

Reisewarnungen für NEOS Ausdruck von "Regierungsversagen"

Wien - Die NEOS sehen in den vielen bilateralen Reisewarnungen gegenüber Österreich den Ausdruck "reinsten Regierungsversagens". Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe den Sommer verschlafen, seine "Wir sind besser als die anderen"-Politik sei gescheitert - und jetzt würden wegen mangelhafter Corona-Regeln Unternehmen und Arbeitsplätze durch Reisewarnungen vernichtet, kritisiert NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

