714 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 714 Neuinfektionen sind am Samstag vom Innenministerium für Österreich gemeldet worden, was die Zahl der positiven Testergebnisse auf insgesamt 42.214 ansteigen ließ. Die Zahl der aktiven Erkrankungen fiel leicht von 8.413 auf 8.273. 787 Personen sind bisher an den Folgen des Coronavirus verstorben, 33.154 wieder genesen. Derzeit befinden sich 423 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 80 auf Intensivstationen. Am Freitag waren es 411 bzw. 78 gewesen.

Deutsche Reisewarnung für Platter "schwerer Schlag"

Innsbruck - Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat die Reisewarnung Deutschlands als einen "schweren Schlag" für den Wirtschaftsstandort Tirol bezeichnet. Dieser Schritt betreffe die Existenzen vieler Tiroler, zumal jeder dritte Euro im Bundesland im Tourismus verdient werde. Nun müsse man aber alles daran setzen, um die Neuinfektionen zu reduzieren, damit Tirol die "Wintersaison über die Bühne bringen" könne, sagte er im APA-Gespräch Freitagabend.

Neuer Cluster in Fleischbetrieb mit 20 Infizierten in OÖ

Linz - In Oberösterreich ist am Samstag ein Cluster in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wels-Land mit derzeit 20 Infizierten bekannt geworden. Das Kontaktpersonenmanagement seitens der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wurde in die Wege geleitet. Die Fallhäufungen bei dem Fleischbetrieb im Bezirk Ried haben sich im Vergleich zu gestern mit fünf neuen Infizierten auf 66 (64 Mitarbeiter und zwei Folgefälle) leicht erhöht, gab der oö. Krisenstab in einer Aussendung bekannt.

Ohne Staatshilfe für Westbahn kommt Abbau von 100 Stellen

Wien - Die mehrheitlich private Westbahn hat am Samstag gegenüber der APA Medienberichte bestätigt, wonach ein Abbau von 100 Arbeitsplätzen - ein Drittel der Belegschaft - drohe. Wenn das Verkehrsministerium keine weitere Hilfe leiste, werde wegen der geringen Nachfrage der Jobabbau notwendig sein, um den Fortbestand der Bahn zu sichern. Der Chef der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, forderte die Regierung auf, die von der Coronakrise schwer getroffenen Bahnen zu unterstützen.

26 Tote bei Absturz von Militärflugzeug in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Beim Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Antonow AN-26 im Osten der Ukraine sind 26 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen hatten die Katastrophe in Tschuhujiw in der Region Charkiw zunächst mit schwersten Verletzungen überlebt, wie der Zivilschutz in Kiew am Samstag mitteilte. Einer von ihnen starb jedoch später im Krankenhaus.

Frauen in Weißrussland demonstrieren gegen Lukaschenko

Minsk - Hunderte Frauen haben am Samstag in Weißrussland trotz massiven Polizeieinsatzes gegen die Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. An zentralen Plätzen in der Hauptstadt Minsk schwenkten sie die historischen weiß-rot-weißen Landesfahnen und riefen "Schande". In Sprechchören forderten sie den Rücktritt des Staatschefs. Bereits unmittelbar nach Beginn der Aktionen kam es zu ersten Festnahmen. Für Sonntag werden weitere Großdemos erwartet.

Unklarheit nach Zusammenbruch zweier Personen in Tirol

Innsbruck - Nachdem Freitagabend zwei Personen in Innsbruck plötzlich bewusstlos geworden waren, hat die Polizei noch keine weiteren Informationen über die Ursache des Vorfalls. Eine 55-jährige Angestellte eines Cafes und ein 56-jähriger Gast saßen auf einer Bank vor dem Lokal und rauchten, der Gast trank ein Bier. Fast zeitgleich verloren die beiden das Bewusstsein, sie wurden in sehr kritischem Zustand in die Intensivstation der Klinik Innsbruck eingeliefert.

Asyl: Italien fordert Strafen für nicht kooperative Länder

Rom - Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte begrüßt die neuen Vorschläge für eine effiziente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, mit denen die EU-Kommission Bewegung in die seit Jahren blockierten Verhandlungen über eine Asylreform bringen will. Zugleich forderte er Strafen für EU-Länder, die in der Migrationsproblematik nicht kooperativ sind.

