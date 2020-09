Großdemo nach Vereidigung Lukaschenkos in Minsk erwartet

Minsk - Die Opposition in Weißrussland hat für Sonntag zu Protesten gegen die international kritisierte Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen. Dabei sollen die Menschen im ganzen Land ab 13.00 Uhr MESZ die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja symbolisch bei einer "Amtseinführung des Volkes" zur Präsidentin ernennen. Die Lukaschenko-Gegner hoffen nach der Vereidigung auf noch mehr Zustrom von Demonstranten als bei den vergangenen Protesten.

714 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 714 Neuinfektionen sind am Samstag vom Innenministerium für Österreich gemeldet worden, was die Zahl der positiven Testergebnisse auf insgesamt 42.214 ansteigen ließ. Die Zahl der aktiven Erkrankungen fiel leicht von 8.413 auf 8.273. 787 Personen sind bisher an den Folgen des Coronavirus verstorben, 33.154 wieder genesen. Derzeit befinden sich 423 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 80 auf Intensivstationen. Am Freitag waren es 411 bzw. 78 gewesen.

Biden stellt sich in TV-Duell mit Trump auf "Lügen" ein

Washington - Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden stellt sich in seinem ersten Fernsehduell mit Präsident Donald Trump am Dienstag auf "persönliche Angriffe und Lügen" ein. "Es wird schwierig werden", räumte Biden am Samstag im Sender MSNBC ein. "Meine Vermutung ist, dass ein einziger direkter Angriff wird." Er rechne dabei vor allem mit persönlichen Attacken. "Das ist das einzige, was er kann", sagte Biden über seinen republikanischen Rivalen.

Bürgermeister-Stichwahl in sechs Vorarlberger Kommunen

Bregenz - In sechs Vorarlberger Kommunen werden am Sonntag im Rahmen von Stichwahlen die Bürgermeister bestimmt. In fünf der Gemeinden stehen die Amtsinhaber zur Wahl, in Bludenz wird es jedenfalls ein neues Stadtoberhaupt geben. Besondere Spannung versprechen die Wahlgänge in Hard am Bodensee, Bludenz und Bregenz, wo jeweils ÖVP-Kandidaten gegen Wahlwerber der SPÖ antreten. In Lochau am Bodensee könnte erstmals in Vorarlberg ein Kandidat der Grünen Bürgermeister werden.

Sieben Tote bei Explosion einer Autobombe in Nordsyrien

Damaskus - Bei der Explosion einer Autobombe in Nordsyrien sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Zehn weitere wurden bei dem Bombenanschlag am Samstag südlich der Stadt Ras al-Ain verletzt, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die gewaltige Explosion hatte nach Anrainerangaben auch nahe gelegene Häuser einstürzen lassen. Die grenznahe Stadt ist unter Kontrolle von Verbündeten der Türkei.

Unklarheit nach Zusammenbruch zweier Personen in Tirol

Innsbruck - Nachdem Freitagabend zwei Personen in Innsbruck plötzlich bewusstlos geworden waren, hat die Polizei noch keine weiteren Informationen über die Ursache des Vorfalls. Eine 55-jährige Angestellte eines Cafes und ein 56-jähriger Gast saßen auf einer Bank vor dem Lokal und rauchten, der Gast trank ein Bier. Fast zeitgleich verloren die beiden das Bewusstsein, sie wurden in sehr kritischem Zustand in die Intensivstation der Klinik Innsbruck eingeliefert.

Deutsche Reisewarnung für Platter "schwerer Schlag"

Innsbruck - Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat die Reisewarnung Deutschlands als einen "schweren Schlag" für den Wirtschaftsstandort Tirol bezeichnet. Dieser Schritt betreffe die Existenzen vieler Tiroler, zumal jeder dritte Euro im Bundesland im Tourismus verdient werde. Nun müsse man aber alles daran setzen, um die Neuinfektionen zu reduzieren, damit Tirol die "Wintersaison über die Bühne bringen" könne, sagte er im APA-Gespräch Freitagabend.

Neuer Cluster in Fleischbetrieb mit 20 Infizierten in OÖ

Linz - In Oberösterreich ist am Samstag ein Cluster in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wels-Land mit derzeit 20 Infizierten bekannt geworden. Das Kontaktpersonenmanagement seitens der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wurde in die Wege geleitet. Die Fallhäufungen bei dem Fleischbetrieb im Bezirk Ried haben sich im Vergleich zu gestern mit fünf neuen Infizierten auf 66 (64 Mitarbeiter und zwei Folgefälle) leicht erhöht, gab der oö. Krisenstab in einer Aussendung bekannt.

