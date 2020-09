Trump nominiert Erzkonservative Barrett als Höchstrichterin

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett als neue Richterin am Supreme Court vorgeschlagen. Unter dem Jubel seiner Anhänger verkündete Trump seine Entscheidung am Samstagnachmittag (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses. "Sie werden fantastisch sein", sagte Trump zur 48-Jährigen. Während Barrett ihre Unabhängigkeit und Verfassungstreue betonte, übten die oppositionellen Demokraten scharfe Kritik.

Macron sieht Tage Lukaschenkos vor Großdemo gezählt

Minsk - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist überzeugt davon, dass Weißrussland vor einem Machtwechsel steht. "Es ist klar, dass (Präsident Alexander) Lukaschenko gehen muss", sagte er der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" kurz vor neuerlichen Massenprotesten der Opposition in Minsk. Bei den Demonstrationen im ganzen Land soll Lukaschenkos Widersacherin Swetlana Tichanowskaja symbolisch ins Amt eingeführt werden.

Schallenberg warnt vor "Impf-Nationalismus"

Wien/New York - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Samstagabend bei seiner Rede anlässlich der 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen ganz klar für ein multilaterales System in der Geopolitik ausgesprochen. Schallenberg warnte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vor einem neuen "Wettlauf zum Mond" bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Die Welt könne sich keinen "Impf-Nationalismus" leisten, betonte der Außenminister, der seine Rede in der Wiener UNO-City hielt.

Bürgermeister-Stichwahl in sechs Vorarlberger Kommunen

Bregenz - In sechs Vorarlberger Kommunen werden am Sonntag im Rahmen von Stichwahlen die Bürgermeister bestimmt. In fünf der Gemeinden stehen die Amtsinhaber zur Wahl, in Bludenz wird es jedenfalls ein neues Stadtoberhaupt geben. Besondere Spannung versprechen die Wahlgänge in Hard am Bodensee, Bludenz und Bregenz, wo jeweils ÖVP-Kandidaten gegen Wahlwerber der SPÖ antreten. In Lochau am Bodensee könnte erstmals in Vorarlberg ein Kandidat der Grünen Bürgermeister werden.

Schweizer stimmen über EU-Personenfreizügigkeit ab

Bern/EU-weit/Brüssel - Am Sonntag befinden die Schweizer gleich über fünf Abstimmungen. Die größte Tragweite könnte die von der nationalkonservativen Volkspartei (SVP) lancierte "Begrenzungsinitiative" haben. Sie will die Personenfreizügigkeit mit der EU und damit die "unkontrollierte Massenzuwanderung" stoppen. Die Vorlage dürfte laut Umfragen aber abgelehnt werden. Die Zustimmung dürfte demnach bei maximal 40 Prozent liegen.

Biden vor TV-Duell: Trump lügt wie Goebbels

Washington - Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden stellt sich in seinem ersten Fernsehduell mit Präsident Donald Trump am Dienstag auf "persönliche Angriffe und Lügen" ein. "Es wird schwierig werden", räumte Biden am Samstag im Sender MSNBC ein. Trump lüge wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels. "Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie - und sie gilt als Allgemeinwissen."

