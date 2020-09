Trump nominiert Erzkonservative Barrett als Höchstrichterin

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett als neue Richterin am Supreme Court vorgeschlagen. Unter dem Jubel seiner Anhänger verkündete Trump seine Entscheidung am Samstagnachmittag (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses. "Sie werden fantastisch sein", sagte Trump zur 48-Jährigen. Während Barrett ihre Unabhängigkeit und Verfassungstreue betonte, übten die oppositionellen Demokraten scharfe Kritik.

Kleine Pensionen werden 2021 um 3,5 Prozent erhöht

Wien - Bezieher kleiner Pensionen bekommen im nächsten Jahr mehr als die doppelte Inflationsabgeltung: Bezüge bis 1.000 Euro werden um 3,5 Prozent angehoben. Bis 1.400 Euro fällt die Steigerung linear ab, ab 2.333 Euro wird sie mit einem Fixbetrag von 35 Euro gedeckelt. Die Regierung wird diese - im Schnitt über der gesetzlichen Anpassung liegende - Erhöhung am Mittwoch im Ministerrat beschließen. Die Anpassung macht im Durchschnitt 1,8 Prozent aus.

Schwere Kämpfe in aserbaidschanischer Region Berg-Karabach

Stepanakert - Pro-armenische Rebellen in Aserbaidschans Unruheregion Berg-Karabach haben Sonntagfrüh zwei aserbaidschanische Militärhubschrauber abgeschossen. Zuvor habe die aserbaidschanische Armee die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region bombardiert, erklärten die Rebellen. Dabei seien auch Ziele in Berg-Karabachs Regionalhauptstadt Stepanakert angegriffen worden. Die beiden Kaukasus-Staaten streiten seit fast 30 Jahren um die Kontrolle über die Region Berg-Karabach.

1.411 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

Berlin - Das Robert Koch-Institut hat am Sonntag eine vergleichsweise niedrige Zahl an neuen Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet. Die Gesundheitsämter hatten binnen eines Tages 1.411 Fälle übermittelt, gab das RKI bekannt. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger. Am Samstag war mit 2.507 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden.

Macron sieht Tage Lukaschenkos vor Großdemo gezählt

Minsk - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist überzeugt davon, dass Weißrussland vor einem Machtwechsel steht. "Es ist klar, dass (Präsident Alexander) Lukaschenko gehen muss", sagte er der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" kurz vor neuerlichen Massenprotesten der Opposition in Minsk. Bei den Demonstrationen im ganzen Land soll Lukaschenkos Widersacherin Swetlana Tichanowskaja symbolisch ins Amt eingeführt werden.

Biden vor TV-Duell: Trump lügt wie Goebbels

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zu lügen. "Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie - und sie gilt als Allgemeinwissen", sagte Biden in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist.

Schallenberg warnt vor "Impf-Nationalismus"

Wien/New York - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Samstagabend bei seiner Rede anlässlich der 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen ganz klar für ein multilaterales System in der Geopolitik ausgesprochen. Schallenberg warnte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vor einem neuen "Wettlauf zum Mond" bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Die Welt könne sich keinen "Impf-Nationalismus" leisten, betonte der Außenminister, der seine Rede in der Wiener UNO-City hielt.

Bürgermeister-Stichwahl in sechs Vorarlberger Kommunen

Bregenz - Mit Bürgermeister-Stichwahlen in sechs Kommunen werden am Sonntag die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 abgeschlossen. In drei Gemeinden - Bludenz, Bregenz und Lochau am Bodensee - öffnen die Wahllokale um 7.30 Uhr, in den anderen drei Orten (Hard am Bodensee, Feldkirch und Lech am Arlberg) beginnt die Stimmabgabe um 8.00 Uhr. Mit dem ersten Ergebnis (Lech) wird gegen 13.30 Uhr gerechnet, bis 17.00 Uhr sollten alle Bürgermeister feststehen.

