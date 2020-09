Gefechte in Berg-Karabach - Armenien rief Kriegszustand aus

Stepanakert - Armenien hat nach Kämpfen mit dem Nachbarland Aserbaidschan in der Konfliktregion Berg-Karabach den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte Regierungschef Nikol Paschinjan am Sonntag in Eriwan mit. Zuvor hatte Aserbaidschan eine Militäroperation gegen Berg-Karabach angekündigt. Es soll zahlreiche Verletzte und rund zehn Tote unter den Soldaten in dem Südkaukasus-Gebiet geben. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahren.

Kleine Pensionen werden 2021 um 3,5 Prozent erhöht

Wien - Bezieher kleiner Pensionen bekommen im nächsten Jahr mehr als die doppelte Inflationsabgeltung: Bezüge bis 1.000 Euro werden um 3,5 Prozent angehoben. Bis 1.400 Euro fällt die Steigerung linear ab, ab 2.333 Euro wird sie mit einem Fixbetrag von 35 Euro gedeckelt. Die Regierung wird diese - im Schnitt über der gesetzlichen Anpassung liegende - Erhöhung am Mittwoch im Ministerrat beschließen. Die Anpassung macht im Durchschnitt 1,8 Prozent aus.

Blümel drängt auf mehr Corona-Maßnahmen der Stadt Wien

Wien - ÖVP-Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel drängte Sonntag in der ORF-Pressestunde auf weitere Maßnahmen der Stadt Wien, um die wegen der hohen Infektionszahlen verhängten Reisewarnungen wegzubekommen. Er verteidigte die Linie der Regierung, regional unterschiedliche Maßnahmen zuzulassen. Sein Ziel für die Wien-Wahl ist möglichst viel Zuwachs für die ÖVP, Rot-türkis ist aus seiner Sicht "natürlich" möglich. Andernfalls bleibt Blümel Finanzminister.

Polizei überprüft 3.102 Lokale in ganz Österreich

Wien - Die vom Innenministerium angekündigte Null-Toleranz beim Überschreiten der Sperrstunden ist auch in der Nacht auf Sonntag umgesetzt worden: Insgesamt 3.102 Kontrollen wurden von der Polizei bei Schwerpunktaktionen in ganz Österreich durchgeführt. "Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss jederzeit mit Konsequenzen rechnen. Jeder hat es selbst in der Hand, durch Eigenverantwortung zur Verringerung der Infektionszahlen beizutragen", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Arbeiterkammer will mit "Chance 45" 45.000 Jobs schaffen

Wien - Die Arbeiterkammer will mit ihrer Initiative "Chance 45" für Menschen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, 45.000 Jobs schaffen. Mit einer Jobgarantie soll die Verfestigung der Arbeitslosigkeit etwa bei älteren Arbeitslosen verhindert werden, erklärte AK-Präsidentin Renate Anderl am Sonntag. Die Regierung sollte das Modell aufgreifen und umsetzen.

Dienstauto von LH Stelzer von Holzlatte getroffen

Neulengbach/Linz - Das Auto von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist am Freitagabend auf der Westautobahn (A1) kurz vor Neulengbach bei Tempo 130 von einer Holzlatte getroffen worden. Alle Insassen - Stelzer, sein Fahrer, Büroleiter und Pressesprecher - blieben unverletzt, wurde am Sonntag vom Büro des oberösterreichischen Landeshauptmanns ein Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigt. Der Unfall passierte auf dem Weg nach Wien zur Corona-Landeshauptleutekonferenz mit der Bundesregierung.

662 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit den am Sonntag vom Innenministerium gemelden 662 Neuinfektionen, ist die Zahl der positiven Testergebnisse auf bisher 42.876 angewachsen. 787 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 33.589 sind wieder genesen. Damit stieg die Zahl der aktiv Erkrankten von 8.273 leicht auf 8.500. Aktuell befinden sich 446 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 84 auf Intensivstationen. Am Samstag waren es 423 Personen bzw. 80 gewesen.

Schweizer lehnen Einwanderungs-Begrenzung auch aus der EU ab

Bern/EU-weit/Brüssel - EU-Bürger können weiter ohne größere Einschränkungen in die Schweiz übersiedeln. Die Bürger des Landes lehnten am Sonntag einem TV-Bericht zufolge mit großer Mehrheit einen Vorschlag der rechtskonservativen Schweizerische Volkspartei (SVP) ab, den freien Personenverkehr mit der Europäischen Union zu stoppen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red