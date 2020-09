Gefechte in Berg-Karabach - Armenien rief Kriegszustand aus

Stepanakert - Armenien hat nach Kämpfen mit dem Nachbarland Aserbaidschan in der Konfliktregion Berg-Karabach den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte Regierungschef Nikol Paschinjan am Sonntag in Eriwan mit. Zuvor hatte Aserbaidschan eine Militäroperation gegen Berg-Karabach angekündigt. Es soll zahlreiche Verletzte und rund zehn Tote unter den Soldaten in dem Südkaukasus-Gebiet geben. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahren.

662 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit den am Sonntag vom Innenministerium gemelden 662 Neuinfektionen, ist die Zahl der positiven Testergebnisse auf bisher 42.876 angewachsen. 787 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 33.589 sind wieder genesen. Damit stieg die Zahl der aktiv Erkrankten von 8.273 leicht auf 8.500. "Die Neuinfektionen sind nach wie vor deutlich zu hoch", sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne).

Kleine Pensionen werden 2021 um 3,5 Prozent erhöht

Wien - Bezieher kleiner Pensionen bekommen im nächsten Jahr mehr als die doppelte Inflationsabgeltung: Bezüge bis 1.000 Euro werden um 3,5 Prozent angehoben. Bis 1.400 Euro fällt die Steigerung linear ab, ab 2.333 Euro wird sie mit einem Fixbetrag von 35 Euro gedeckelt. Die Regierung wird diese - im Schnitt über der gesetzlichen Anpassung liegende - Erhöhung am Mittwoch im Ministerrat beschließen. Die Anpassung macht im Durchschnitt 1,8 Prozent aus.

Großaufgebot gegen Lukaschenko-Gegner in Minsk

Minsk - Trotz eines Großaufgebots an Militär und Miliz haben in Weißrussland (Belarus) neue Proteste gegen den Machthaber Alexander Lukschenko begonnen. Schon vor Beginn der traditionellen Sonntagsdemonstration gab es zahlreiche Festnahmen, wie mehrere Portale im Nachrichtenkanal Telegram zeigten. Die Metrostationen im Stadtzentrum der Hauptstadt Minsk waren wie an den vergangenen Sonntagen geschlossen, damit möglichst wenige Menschen zu den Protesten gelangen konnten.

Aktivisten der Extinction Rebellion besetzten Michaelerplatz

Wien - Etwa 70 Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR) haben am Sonntag den Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt besetzt. Die nicht angemeldete Versammlung wurde von der Polizei zunächst nicht aufgelöst, berichtete Exekutiv-Sprecher Marco Jammer. Extinction Rebellion engagiert sich gegen den Klimawandel und erklärte den Michaelerplatz zur Klimaschutzzone. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", so die "Rebellen", die ein Camp errichteten.

Vorarlberg hat seinen ersten Grünen Bürgermeister

Bregenz - Der 57-jährige Augenarzt Frank Matt wird der erste grüne Bürgermeister Vorarlbergs. Er setzte sich am Sonntag in Lochau am Bodensee in der Bürgermeister-Stichwahl gegen Amtsinhaber Michael Simma (61, ÖVP) durch. Matt wandelte in der Stichwahl einen Rückstand von 151 Stimmen im ersten Wahldurchgang nunmehr in einen Vorsprung von 224 Stimmen um. Während ihm 1.366 Bürger das Vertrauen aussprachen (54,47 Prozent Stimmenanteil), kam Simma auf 1.142 Stimmen (45,53 Prozent).

Schweizer gegen Ausländerbegrenzung, für Vaterschaftsurlaub

Bern/EU-weit/Brüssel - Die Schweizer lehnen eine Begrenzung des Zuzugs von Ausländern klar ab. Der Vorstoß der rechtskonservativen SVP, die auch die Personenfreizügigkeit mit der EU aufkündigen wollte, scheiterte am Sonntag in einer Volksabstimmung klar. Dagegen stimmten nach Hochrechnungen 62 Prozent. Die SVP hatte argumentiert, zu viele Menschen minderten den Wohlstand und seien zu teuer für die Sozialwerke. Seit 1990 stieg die Bevölkerungszahl der Schweiz um rund ein Viertel auf 8,6 Millionen.

Arbeiterkammer will mit "Chance 45" 45.000 Jobs schaffen

Wien - Die Arbeiterkammer will mit ihrer Initiative "Chance 45" für Menschen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, 45.000 Jobs schaffen. Mit einer Jobgarantie soll die Verfestigung der Arbeitslosigkeit etwa bei älteren Arbeitslosen verhindert werden, erklärte AK-Präsidentin Renate Anderl am Sonntag. Die Regierung sollte das Modell aufgreifen und umsetzen.

