"Roter Sonntag" bei Wahlen im Ländle, ÖVP erlebte Desaster

Bregenz - Der Bürgermeister-Stichwahl-Sonntag in Vorarlberg hat mit einer Sensation geendet: Der ehemalige SPÖ-Parteichef Michael Ritsch (52) setzte sich bei seinem vierten Antreten in der Landeshauptstadt Bregenz durch und stieß Bürgermeister Markus Linhart (60, ÖVP) vom Sessel. Der aktuelle SPÖ-Chef Martin Staudinger machte mit seinem Erfolg in Hard am Bodensee den "roten Sonntag" perfekt. In Lochau am Bodensee gibt es mit Frank Matt (57) den ersten grünen Bürgermeister Vorarlbergs.

"Kriegserklärung" und Tote in Konfliktgebiet Berg-Karabach

Stepanakert - Die Lage in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus ist nach ungewöhnlich heftigen Kämpfen zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan eskaliert. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan wertete die Gefechte als Kriegserklärung gegen sein Volk. Armenien rief den Kriegszustand aus und kündigte eine Generalmobilmachung an. In Aserbaidschan sollte in einigen Landesteilen ab Mitternacht (22.00 Uhr MESZ) der Kriegszustand mit Ausgangssperren gelten.

662 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit den am Sonntag vom Innenministerium gemelden 662 Neuinfektionen, ist die Zahl der positiven Testergebnisse auf bisher 42.876 angewachsen. 787 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 33.589 sind wieder genesen. Damit stieg die Zahl der aktiv Erkrankten von 8.273 leicht auf 8.500. "Die Neuinfektionen sind nach wie vor deutlich zu hoch", sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne).

Wanderer konnten wegen Schnee in Salzburg nicht mehr weiter

Saalfelden - Bergretter und Alpinpolizisten haben am Sonntagvormittag in Saalfelden am Steinernen Meer im Pinzgau zehn in Bergnot geratene deutsche Wanderer gerettet. Die Gruppe konnte beim Abstieg vom Ingolstädter Haus wegen des Neuschnees nicht mehr weiter. Sie wurde vom Polizeihubschrauber auf eine Alm geflogen und von dort von Bergrettern ins Tal begleitet. Die Wanderer blieben unverletzt. Sie hatten die Tour laut Bergrettung bei der angesagten Kaltfront unterschätzt.

Covid-Cluster in Oberösterreich halbwegs stabil

Linz/Buchkirchen/Wels - Die in Oberösterreich bekannten Covid-Cluster sind halbwegs stabil. Das zeigten die am Sonntagnachmittag vom Krisenstab des Landes Oberösterreich publizierten Zahlen. Bei dem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wels-Land bekannt gewordenen Cluster erhöhte sich die Zahl an Infizierten von 20 auf 24. Der Betrieb wurde behördlich geschlossen. Bei einem Fleischverarbeitungsbetrieb im Bezirk Ried kamen drei neue Fälle hinzu.

Hunderttausend demonstrieren gegen Lukaschenko in Minsk

Minsk - Mehr als 100.000 Menschen haben trotz einer neuen Welle der Gewalt von Armee und Polizei in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukschenko protestiert. Uniformierte in Sturmhauben gingen am Sonntag in den Städten Gomel und Grodno brutal gegen die Demonstranten vor. Es gab landesweit etwa 200 Festnahmen, wie das Innenministerium am frühen Abend mitteilte. Die Zahl erhöhte sich ständig.

Aktivisten der Extinction Rebellion besetzten Michaelerplatz

Wien - Etwa 70 Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR) haben am Sonntag den Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt besetzt. Die nicht angemeldete Versammlung wurde von der Polizei zunächst nicht aufgelöst, berichtete Exekutiv-Sprecher Marco Jammer. Extinction Rebellion engagiert sich gegen den Klimawandel und erklärte den Michaelerplatz zur Klimaschutzzone. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", so die "Rebellen", die ein Camp errichteten.

Gäste-Registrierung in St. Anton am Arlberg angekündigt

St. Anton am Arlberg - Obwohl in Tirol keine Registrierungspflicht für Gäste in Lokalen herrscht, hat der Tourismusverband (TVB) St. Anton am Arlberg angekündigt, dennoch eine solche Registrierung einzuführen. Es wäre aber "wünschenswert", wenn es eine einheitliche Lösung für das Bundesland geben würde. Der Verband setzt dabei auf eine Registrierung via Smartphone, hieß es. Dafür müsse keine App installiert werden, sondern ein QR-Code etwa beim Betreten des Lokals gescannt werden.

