"Roter Sonntag" bei Wahlen im Ländle, ÖVP erlebte Desaster

Bregenz - Der Bürgermeister-Stichwahl-Sonntag in Vorarlberg hat mit einer Sensation geendet: Der ehemalige SPÖ-Parteichef Michael Ritsch (52) setzte sich bei seinem vierten Antreten in der Landeshauptstadt Bregenz durch und stieß Bürgermeister Markus Linhart (60, ÖVP) vom Sessel. Der aktuelle SPÖ-Chef Martin Staudinger machte mit seinem Erfolg in Hard am Bodensee den "roten Sonntag" perfekt. In Lochau am Bodensee gibt es mit Frank Matt (57) den ersten grünen Bürgermeister Vorarlbergs.

"Kriegserklärung" und Tote in Konfliktgebiet Berg-Karabach

Stepanakert - Die Lage in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus ist nach ungewöhnlich heftigen Kämpfen zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan eskaliert. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan wertete die Gefechte als Kriegserklärung gegen sein Volk. Armenien rief den Kriegszustand aus und kündigte eine Generalmobilmachung an. In Aserbaidschan sollte in einigen Landesteilen ab Mitternacht (22.00 Uhr MESZ) der Kriegszustand mit Ausgangssperren gelten.

Prozess nach Messerattacke beim Rauchen in Wiener Innenhof

Wien - Eine 31-Jährige ist am 15. März 2020 beim Rauchen im Innenhof in ihrer Wohnhausanlage in Wien-Ottakring lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Hausbewohner attackierte sie ohne ersichtlichen Grund mit einem Klappmesser und stach ihr in den Bauch, in die Brust und in den Kopf. Am Montag findet am Landesgericht für Strafsachen die Verhandlung statt. Der Mann war zum Tatzeitpunkt aufgrund eines akuten psychotischen Schubs nicht zurechnungsfähig.

Hunderttausend demonstrieren gegen Lukaschenko in Minsk

Minsk - Mehr als 100.000 Menschen haben trotz einer neuen Welle der Gewalt von Armee und Polizei in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukschenko protestiert. Uniformierte in Sturmhauben gingen am Sonntag in den Städten Gomel und Grodno brutal gegen die Demonstranten vor. Es gab landesweit etwa 200 Festnahmen, wie das Innenministerium am frühen Abend mitteilte. Die Zahl erhöhte sich ständig.

Registrierungspflicht in Wiener Lokalen tritt in Kraft

Wien - In Wien tritt heute, Montag, die Registrierungspflicht in der Gastronomie in Kraft. Gäste müssen nun ihre Daten in ein Formular eintragen. Damit soll die Ausforschung von Kontaktpersonen bei Coronavirusinfektionen erleichtert werden. Die Betriebe sind angehalten, die Unterlagen vier Wochen aufzubewahren. Die Verordnung gilt vorerst bis Ende des Jahres. Wirten, die sich weigern, die Regelung umzusetzen, droht eine Geldstrafe.

Wanderer konnten wegen Schnee in Salzburg nicht mehr weiter

Saalfelden - Bergretter und Alpinpolizisten haben am Sonntagvormittag in Saalfelden am Steinernen Meer im Pinzgau zehn in Bergnot geratene deutsche Wanderer gerettet. Die Gruppe konnte beim Abstieg vom Ingolstädter Haus wegen des Neuschnees nicht mehr weiter. Sie wurde vom Polizeihubschrauber auf eine Alm geflogen und von dort von Bergrettern ins Tal begleitet. Die Wanderer blieben unverletzt. Sie hatten die Tour laut Bergrettung bei der angesagten Kaltfront unterschätzt.

Pkw stürzte in Kärnten 150 Meter ab: Zwei Schwerverletzte

Hermagor - Zwei Schwerverletzte hat am Sonntag ein dramatischer Verkehrsunfall in Möderndorf (Kärntner Bezirk Hermagor) gefordert. Eine 75-jährige Frau aus Wien kam mit ihrem Pkw auf der Egger Alm Straße (L 23) von der Farbahn ab und stürzte letztlich mehr als 150 Meter über steiles und sehr unwegsames Gelände hinunter. Die Lenkerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt geborgen und mit Rettungshubschraubern in das LKH Villach bzw. in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

