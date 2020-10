Salzburg in Königsklasse gegen Bayern, Atletico, Lok Moskau

Genf - Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg bekommt es bei der zweiten Teilnahme in der Champions League mit Titelverteidiger Bayern München von David Alaba, dem spanischen Vertreter Atletico Madrid und Lok Moskau zu tun. Das hat die am Donnerstagabend in Genf vorgenommene Auslosung ergeben. Als "Glücksengerl" fungierten Ex-Chelsea-Stürmer Didier Drogba und der ehemalige französische Teamspieler Florent Malouda.

EU-Gipfel ringt um Verhältnis zur Türkei und Weißrussland

Brüssel - In Brüssel haben einander die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Sondergipfel getroffen. Zentrale Themen sind das Verhältnis der EU zur Türkei und die Krise in Weißrussland. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte Sanktionen der EU gegenüber der Türkei. Das "völkerrechtswidrige Verhalten" der Türkei gegenüber Griechenland und Zypern erfordere eine klare Reaktion. Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan müsse man "endlich rote Linien" aufzeigen.

873 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 873 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten davon waren mit 402 in Wien, berichtete das Innenministerium am Donnerstag. Insgesamt wurden 8.370 aktive Fälle gezählt. Bisher gab es in Österreich 45.686 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand verstarben österreichweit 802 Personen an den Folgen des Coronavirus und 36.476 sind wieder genesen.

Finanz ortet Verfehlungen bei türkisch-islamischen Vereinen

Wien - Die Prüfung türkisch-islamischer Vereine in Österreich hat laut Finanzministerium "grobe Verfehlungen" zutage geführt. Unter der gemeinnützigen Vereinstätigkeit wurden offiziell Kulturzentren oder Moscheen betrieben, tatsächlich wurden oftmals Gewerbetätigkeiten ausgeübt, aber nicht gemeldet. Steuern und Abgaben seien laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) somit nicht korrekt bezahlt worden. Die Finanz rechnet mit Nachforderungen in Millionenhöhe.

Commerzialbank - Ermittlungen gegen sieben Beschuldigte

Mattersburg - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa Commerzialbank Mattersburg mittlerweile gegen sieben Beschuldigte. Darunter befinde sich auch ein Verband, teilte die WKStA am Donnerstag mit. Ermittelt werde unter anderem wegen gewerbsmäßig schweren Betruges, Untreue, Betrügerischer Krida, Unvertretbarer Darstellung wesentlicher Informationen über bestimmte Verbände und Geldwäscherei.

"Masken-Atteste": Hausdurchsuchung bei obersteirischem Arzt

Graz/Leoben - Bei einem obersteirischen Arzt, der offenbar Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll, ohne die Patienten überhaupt zu sehen, hat am Donnerstag eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Die Landespolizeidirektion sowie die Staatsanwaltschaft Leoben bestätigten entsprechende Medienberichte. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Vergehens der Fälschung von Beweismitteln. Der Mediziner selbst postete auf Facebook, dass ihm die Ärztelizenz entzogen wurde.

Corona: Europäische Agentur EMA überprüft Oxford-Vakzine

Amsterdam/Oxford - Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA beginnt mit einer Überprüfung des sogenannten Oxford-Impfstoffs gegen Covid-19. Es ist das erste Mal, dass dies in der EU bei einem Corona-Impfstoff geschieht. Der Impfstoff ist von dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Uni Oxford entwickelt worden. Die EMA warnte vor voreiligen Schlüssen: Dies bedeute noch nicht, dass der Impfstoff schon als wirksam und sicher eingeschätzt werden könne.

Mindestens 60 Festnahmen bei Protesten in Hongkong

Hongkong - In Hongkong sind bei Protesten anlässlich des chinesischen Nationalfeiertags dutzende Menschen festgenommen worden. Die Polizei meldete am Donnerstag mindestens 60 Festnahmen, die meisten wegen "unerlaubter Versammlungen". In der Metropole waren rund 6.000 Polizisten - doppelt so viele wie gewöhnlich - im Einsatz, um gegen mögliche Proteste vorzugehen. Regierungschefin Carrie Lam beschwor anlässlich des chinesischen Nationalfeiertags eine "Rückkehr zum Frieden".

