Trump und First Lady Melania positiv auf Corona getestet

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch seine Frau Melania sei infiziert, teilte Trump in der Nacht auf Freitag auf Twitter mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Erholungsprozess beginnen. "Wir werden das zusammen überstehen!" Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt.

EU-Gipfel macht Weg für Sanktionen gegen Weißrussland frei

Brüssel - Der Weg für EU-Sanktionen gegen Unterstützer des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ist nach einer wochenlangen Blockade frei. Zypern zog in der Nacht auf Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel sein Veto gegen die geplanten Strafmaßnahmen zurück, nachdem der Gipfel beschloss, im Gasstreit im Mittelmeer die Sanktionsdrohungen gegen die Türkei aufrecht zu erhalten. Die Maßnahmen gegen Minsk sollen nach Worten von Rats-Chef Charles Michel sofort in Kraft gesetzt werden.

Großbritannien und EU müssen Weichen für Handelspakt stellen

Brüssel/London - Im Ringen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase dürften am Freitag wichtige Weichen gestellt werden. Die Chef-Unterhändler Michel Barnier und David Frost treffen sich zum Ende der neunten Verhandlungsrunde ab 10.00 Uhr erneut in Brüssel, wo ihre Teams bereits seit Dienstag um Kompromisse ringen. Danach dürfte klar werden, ob die Gespräche weitergehen.

Rendi-Wagner fordert gratis Grippe-Impfung für alle

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert eine generelle Gratis-Impfung gegen Influenza für alle Österreicher. "Die Stadt Wien hat ihre Hausaufgaben gemacht und geht den richtigen Weg mit der kostenlosen Grippe-Impfung für alle", betonte sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Zudem werde die SPÖ am Freitag eine parlamentarische Anfrage an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) einbringen, um Fragen zum Beschaffungsvorgang des Grippe-Impfstoffes zu klären.

Tokios Börse nimmt nach Systemausfall wieder Handel auf

Tokio - Nach der schweren technischen Panne vom Vortag ist an der Aktienbörse in Tokio am Freitag wieder normal gehandelt worden. Der Nikkei-Index startete mit moderaten Gewinnen, nachdem der Handel am Donnerstag wegen eines Hardware-Defekts für den gesamten Tag ausgesetzt worden war. Der Börsenbetreiber Japan Exchange Group Inc entschuldigte sich erneut für die schwerste technische Panne, den die Börse bisher erlebte. Auch das automatische Back-Up-System hatte versagt.

Unmut über uneinheitliches Corona-Vorgehen an Schulen

Wien - Fast vier Wochen nach Beginn des neuen Schuljahrs haben die Gesundheitsbehörden in Österreich noch zu keinem einheitlichen und nachvollziehbaren Umgang mit Covid-19-Fällen an Schulen gefunden, beklagen Lehrervertreter bei einem Rundruf der APA. Die Entscheidungen seien nicht immer nachvollziehbar, in Ballungsräumen kämen erschwerend teils lange Wartezeiten bei Tests dazu, so der Tenor unter den befragten Lehrkräften.

Österreicher wollen für 5G nicht mehr Geld auszugeben

Wien - Trotz einer erhofften besseren Anbindung an Mobilfunknetze sind die Österreicher mehrheitlich nicht bereit, mehr Geld für 5G zu zahlen. Auch um ihre Gesundheit machen sich die Österreicher in Anbetracht von 5G nach wie vor Sorgen - und das deutlich mehr als in anderen Ländern Europas. Das geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte unter 1.000 Österreichern hervor. Insgesamt wurden mehr als 36.000 Personen in 23 Ländern befragt.

ÖH-Vorsitz wird neu gewählt

Wien - Bei einer Sitzung der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wird am Freitag nach dem Platzen einer linken Koalition der Vorsitz neu gewählt. Derzeit stellen die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) mit Adrijana Novakovic die ÖH-Chefin. In den vergangenen Wochen waren aber zunächst mit den Fachschaftslisten und dann mit dem Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) beide Koalitionspartner ausgestiegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red