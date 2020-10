EU-Gipfel macht Weg für Sanktionen gegen Weißrussland frei

Brüssel - Der Weg für EU-Sanktionen gegen Unterstützer des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ist nach einer wochenlangen Blockade frei. Zypern zog in der Nacht auf Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel sein Veto gegen die geplanten Strafmaßnahmen zurück, nachdem der Gipfel beschloss, im Gasstreit im Mittelmeer die Sanktionsdrohungen gegen die Türkei aufrecht zu erhalten. Die Maßnahmen gegen Minsk sollen nach Worten von Rats-Chef Charles Michel sofort in Kraft gesetzt werden.

Donald und Melania Trump positiv auf Corona getestet

Washington - Rund einen Monat vor der US-Wahl haben sich Präsident Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt. "Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb Trump kurz nach Mitternacht am Freitag auf Twitter. Trumps Leibarzt Sean Conley erklärte, beiden gehe es gut. Er erwarte, "dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird".

Corona-Kommission stellt sechs Bezirke auf Orange

Wien - Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung vom Donnerstag sechs Bezirke neu auf Orange gestellt und sieht daher in diesen Bezirken ein hohes Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Unter den Bezirken mit hohem Risiko befindet sich erstmals auch die Kärntner Region Hermagor, wegen eines im Zuge eines Almabtriebs entstandenen Clusters. Weiterhin gibt es allerdings keine Bewertung mit Rot. Insgesamt wurden in Österreich 8.370 aktive Fälle gezählt.

Prozessauftakt für Musterklage gegen Lehrerbewertungs-App

Wien - Am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen wird am Freitag erstmals die Klage eines Pädagogen gegen die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" verhandelt. Mit dieser können Lehrer bzw. Schulen mit ein bis fünf Sternen bewertet werden. Dagegen wehrt sich ein HTL-Lehrer und Gewerkschafter, der seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht und auf Unterlassung bzw. Schadenersatz klagt.

Dutzende Tote nach neuen Kämpfen in Berg-Karabach

Stepanakert/Eriwan/Baku - Bei den Kämpfen im Südkaukasus zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan ist die Zahl der Toten in der Unruheregion Berg-Karabach nach offiziellen Angaben auf mehr als 150 gestiegen. Bei Gefechten gegen die aserbaidschanische Armee seien zuletzt 54 Soldaten aus den eigenen Reihen gestorben, teilten die Behörden in Berg-Karabach der armenischen Agentur Armenpress zufolge am Freitag mit. Zudem sollen viele Menschen verletzt worden sein.

Vorarlberg will 150 Mio. Euro-Darlehen aufnehmen

Bregenz - Das Land Vorarlberg wird seine Schulden infolge der Corona-Pandemie voraussichtlich mehr als verdoppeln. Die Landesregierung hat am Donnerstag in einem Antrag an den Landtag um die Ermächtigung zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 150 Mio. Euro ersucht, bestätigte das Büro des Landeshauptmanns der APA einen ORF-Bericht. Zudem stehe nicht fest, ob man damit das Auslangen finden werde. Der Schuldenstand des Landes (per 31. Dezember 2019) belief sich auf knapp 111 Mio. Euro.

Trump senkt Aufnahme von Flüchtlingen in USA auf Rekordtief

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen auf ein Rekordtief gesenkt. Wie das Außenministerium mitteilte, sollen im am Donnerstag begonnenen Haushaltsjahr 2021 nur noch 15.000 Flüchtlinge über ein spezielles Aufnahmeprogramm in die USA kommen dürfen. Unter Ex-Präsident Barack Obama waren noch mehr als 100.000 Menschen aufgenommen worden. Unterdessen distanzierte sich Trump aufgrund des steigenden Drucks von rechtsextremen Gruppen.

Unmut über uneinheitliches Corona-Vorgehen an Schulen

Wien - Fast vier Wochen nach Beginn des neuen Schuljahrs haben die Gesundheitsbehörden in Österreich noch zu keinem einheitlichen und nachvollziehbaren Umgang mit Covid-19-Fällen an Schulen gefunden, beklagen Lehrervertreter bei einem Rundruf der APA. Die Entscheidungen seien nicht immer nachvollziehbar, in Ballungsräumen kämen erschwerend teils lange Wartezeiten bei Tests dazu, so der Tenor unter den befragten Lehrkräften.

