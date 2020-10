Coronavirus-infizierter US-Präsident Trump ins Krankenhaus

Washington - US-Präsident Donald Trump begibt sich nach seiner Ansteckung mit dem Coronavirus ins Krankenhaus. Trump werde in den "kommenden Tagen" aus dem nahe der Hauptstadt Washington gelegenen Militärkrankenhaus Walter Reed arbeiten, erklärte seine Sprecherin Kayleigh McEnany am Freitag. Zuvor hatte McEnany mitgeteilt, dass Trump nach Angaben seines Arztes Sean Conley nach seinem positiven Corona-Test mit Antikörpern behandelt wurde.

688 Corona-Neuinfektionen und Bewegung bei der Ampel

Wien - 688 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Freitag innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Österreich hinzugekommen. Mit gleichzeitig 710 neu Genesenen blieb die Zahl der aktiven Fälle in etwa konstant bei fast 8.400. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sah eine "Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen" und strebt in den kommenden ein bis zwei Monaten eine Halbierung der Fälle an. Zuvor hatte die Ampel-Kommission sechs Bezirke neu auf Orange gestellt.

Am Samstag wieder Zivilschutz-Probealarm in Österreich

Wien - Am Samstag wird wieder ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" über 8.200 Feuerwehrsirenen in ganz Österreich ausgestrahlt. Der Probealarm dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems. Zudem soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut gemacht werden, hieß es seitens des Innenministeriums.

Deutsche Einheitsfeier mit Corona-Auflagen

Potsdam - Die zentrale Feier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Potsdam steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Tausende Gäste werden am Samstag erwartet, wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können aber nur 130 Gäste beim ökumenischen Gottesdienst und 230 Gäste beim anschließenden Festakt dabei sein. Dort werden unter anderem die Spitzen des Staates und Ehrenamtler erwartet, die zu Bürgerdelegationen der Länder gehören.

Papst Franziskus reist für neue Enzyklika nach Assisi

Vatikanstadt/Assisi - Papst Franziskus unterschreibt am Samstag (ab 15.00 Uhr) in der italienischen Pilgerstadt Assisi in Umbrien eine neue Enzyklika. Es wird das dritte derartige Lehrschreiben des katholischen Kirchenoberhaupts. Der Text selbst ist noch nicht bekannt. Der 83-jährige Papst reist für die Unterschrift extra aus dem Vatikan in die Stadt seines Namensgebers, des heiligen Franz von Assisi.

Weißrussland: Frauen protestieren gegen Lukaschenko

Minsk - Trotz wachsenden Drucks in Weißrussland (Belarus) wollen Frauen am Samstag zu Tausenden gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestieren. Die Demonstrantinnen versammeln sich wie jeden Samstag am Nachmittag in der Innenstadt. Die Proteste richten sich gegen Polizeigewalt und massenhafte Festnahmen, wie die Organisatorinnen mitteilten. Die traditionelle Samstagdemonstration sei als ein "Blumenmarsch" geplant, hieß es.

