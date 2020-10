Tote und Verletzte nach Unwettern in Frankreich und Italien

Paris/Rom - Nach verheerenden Unwettern in Südfrankreich und Norditalien setzen Hunderte Retter die Suche nach Opfern fort. In Hinterland der Riviera-Metropole Nizza, wo Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten waren, werden Bewohner mit Wasser und Lebensmitteln versorgt. Zur Hilfe werde auch die Armee eingesetzt, kündigte der französische Regierungschef Jean Castex am Samstag an. In Norditalien kamen drei Menschen ums Leben, zeitweise wurden um die 20 Personen vermisst.

US-Präsident Trump fühlt sich "viel besser"

Washington - Dem Covid-19-infizierten US-Präsidenten Donald Trump geht es nach eigenen Worten "viel besser". Als er am Freitag ins Walter Reed-Militärkrankenhaus gebracht worden sei, "habe ich mich nicht so gut gefühlt", so Trump am Samstag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Laut seinem Leibarzt Sean Conley ist Trump noch nicht aus dem Gröbsten heraus. Trumps Herausforderer bei der US-Wahl, Joe Biden, will unterdessen die Ergebnisse seiner Corona-Tests künftig veröffentlichen.

Österreich wird 2022 Gastland der Leipziger Buchmesse

Wien - Österreich wird im Jahr 2022 Gastland der Buchmesse Leipzig. Das gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gegenüber der APA bekannt. "Diese Idee habe ich schon vor einigen Jahren als Sektionschefin verfolgt. Ich freue mich sehr, dass das nun in diesen schwierigen Zeiten ein deutliches Signal ist: Es geht weiter! Es gibt eine Zeit nach Corona!", so Mayer, die "volle Unterstützung" und eine extra Förderung des Gastlandauftritts versprach.

Baum stürzte in NÖ auf wandernde Familie: Vierjährige tot

Göstling - In Niederösterreich hat der Sturm am Samstag ein Menschenleben gefordert: Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten war am Nachmittag mit ihren drei Enkeltöchtern im Alter von vier und sieben Jahren durch das Mendlingtal in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gewandert. Dabei dürfte laut Polizei eine orkanartige Windböe eine Fichte entwurzelt haben. Der Baum stürzte über den Wanderweg und traf die Gruppe. Ein vierjähriges Mädchen wurde dabei tödlich verletzt.

Festnahmen bei Protesten in Israel

Tel Aviv - Die israelische Polizei hat mehrere Dutzend Menschen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu festgenommen. Trotz der weiter verschärften Corona-Auflagen gingen am Samstagabend in vielen Städten erneut Demonstranten gegen Netanyahu auf die Straße. Nach Polizeiangaben wurden 38 Menschen festgenommen, die meisten davon in Tel Aviv.

U-Ausschuss: Sobotka wehrt sich gegen Vorwürfe

Wien - Der wegen der Diskussion um Vereinskooperationen in seinem Umfeld in Kritik geratene Vorsitzende des Ibiza-Untersuchungsausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), wehrt sich gegen die Vorwürfe. Man versuche, Falsches hineinzuinterpretieren. "Ich bin etwas zum Spielball der Politik geworden", sagte er zur "Krone". "Ich bin nicht befangen und muss mir diese Vorwürfe auch nicht gefallen lassen. Von niemandem. Und definitiv werde ich nicht abtreten."

Raketenangriffe auf die Hauptstadt von Berg-Karabach

Stepanakert/Eriwan/Baku - Bei den Kämpfen im Südkaukasus ist die Hauptstadt von Berg-Karabach nach Darstellung der Behörden vor Ort mit Raketen angegriffen worden. Das aserbaidschanische Militär habe Stepanakert am Sonntag erneut beschossen, teilte der Anführer der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach, Araik Arutjunjan, im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es sei dabei auch auf zivile Objekte gezielt worden. Einzelheiten nannte er zunächst nicht.

Nestroy-Preise werden im Fernsehen vergeben

Wien - Die 21. Nestroy-Preise für die besten heimischen Bühnenleistungen der vergangenen Saison werden am Sonntagabend coronabedingt nicht bei einer Gala, sondern in einer Fernsehsendung überreicht. Die vorab produzierte TV-Preisverleihung wird um 21.25 Uhr auf ORF III ausgestrahlt. Zwei Preisträger sind bereits bekannt: Der Schweizer Theatermacher Christoph Marthaler erhält den Lebenswerk-Nestroy 2020, Elfriede Jelineks "Schwarzwasser" wird als bestes Stück ausgezeichnet.

