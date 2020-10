Thiem nach Fünf-Satz-Krimi im French-Open-Viertelfinale

Paris - Dominic Thiem hat am Sonntag mit weit mehr Mühe als erwartet zum fünften Mal en suite das Viertelfinale der French Open erreicht. Österreichs Tennis-Star und US-Open-Sieger eliminierte im großteils bei geschlossenem Dach absolvierten Achtelfinale Wawrinka-Bezwinger Hugo Gaston aus Frankreich (ATP-239.) erst nach 3:32 Stunden mit 6:4,6:4,5:7,3:6,6:3. Im Viertelfinale am Dienstag trifft Thiem nun auf seinen Tour-Freund Diego Schwartzman (ARG-12).

Trump womöglich am Montag zurück im Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump erholt sich laut seinen Ärzten von seiner Coronavirus-Erkrankung zunehmend und könnte schon am Montag wieder von der Militärklinik Walter Reed bei Washington ins Weiße Haus zurückkehren. "Dem Patienten geht es zunehmend besser. Es ist seit Freitagmorgen ohne Fieber", sagte Trumps Arzt Sean Dooley am Sonntag vor Reportern in dem Spital. Trump steht im Wahlkampf unter Druck. In Umfragen fiel er zuletzt weiter hinter seinen Rivalen Joe Biden zurück.

Mann vor Hamburger Synagoge schwer verletzt

Hamburg - Ein 29-Jähriger im Tarnanzug hat am Sonntagnachmittag einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten angegriffen und erheblich verletzt. Der Deutsche mit kasachischen Wurzeln mache einen "extrem verwirrten Eindruck", sagte die Polizei am Abend. Es sei sehr schwierig, ihn zu vernehmen. Nähere Angaben zu den Hintergründen der Tat konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauerten an. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht.

Straches Ex-Bodyguard soll auch Wiener FP-Chef Nepp belasten

Wien - Der ehemalige Bodyguard von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Oliver R., soll in der Spesen-Causa nicht nur Strache, sondern laut "Kurier" auch den nunmehrigen Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp belastet haben. Laut einem der Zeitung vorliegenden Einvernahme-Protokoll habe R. ausgesagt, dass er Nepp (damals Finanzreferent der Landespartei) sicher gesagt habe, "dass wir Rechnungen umwandeln". FPÖ-Anwalt Christoph Völk wies dies mit Verweis auf weitere Unterlagen zurück.

Acht Tote nach schweren Unwettern in Norditalien.

Paris/Rom - Die Opferzahl nach den schweren Unwettern in Norditalien ist weiter angestiegen. Acht Tote wurden seit Beginn der heftigen Niederschläge am Samstag gemeldet. Sechs Leichen wurden am Sonntag in der Küstenregion Ligurien geborgen. Zudem wurden Schäden in Millionenhöhe beklagt. Mehrere Brücken stürzten wegen der reißenden Flüsse ein, Orte liefen mit Schlamm und Wasser voll. Autos wurden in Flüssen mitgerissen, vielerorts fiel der Strom aus. Betroffen war auch das Piemont.

Über 100.000 Weißrussen demonstrierten gegen Lukaschenko

Minsk - Mehr als 100.000 Menschen haben bei einem großen Protestmarsch in Weißrussland für "Freiheit" und gegen Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert. Es gab wieder zahlreiche Festnahmen in Minsk. "Die ganze Welt sieht: Die Weißrussen wollen in Freiheit leben und nicht in einem Gefängnis", sagte die aus Angst ins Exil gegangene Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Sonntag mit Blick auf die neuen großen Proteste in ihrer Heimat.

Aserbaidschan fordert von Armenien Rückzug aus Berg-Karabach

Stepanakert/Eriwan/Baku - Im Konflikt um die Region Berg-Karabach hat Aserbaidschan Armenien zum Rückzug aufgefordert. Präsident Ilham Aliyev ließ am Sonntag durchblicken, dass er aktuell eine von Russland, der EU und den USA geforderte Feuerpause ablehnt. "Aserbaidschan hat eine Bedingung, und das ist die Befreiung unserer Gebiete." Bergkarabach gehöre zu Aserbaidschan. Armenien müsse das akzeptieren und einen Zeitplan für einen Rückzug nennen. Danach werde sein Land die Kampfhandlungen einstellen.

Kollision Pkw-Motorrad in Niederösterreich - Biker tot

Sallingberg - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Motorrad ist es am Sonntagnachmittag in Sallingberg (Bezirk Krems-Land) gekommen. Der Motorradfahrer war laut Polizei auf der B 36 dabei, das Auto zu überholen, als dessen Lenker trotz Verbots nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Biker letale Verletzungen zuzog. Der Unfall ereignete sich den Polizei-Angaben zufolge kurz vor 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Zwettl.

