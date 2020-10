Tourismuseinnahmen sanken in Sommermonaten um ein Drittel

Wien - Die Coronakrise hat die Umsätze der Tourismusbetriebe in Österreich stark einbrechen lassen. Die Tourismuseinnahmen gingen von Mai bis August laut einer aktuellen Wifo-Schätzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nominell 31,7 Prozent auf 7,22 Mrd. Euro zurück. Den stärksten Umsatzrückgang gab es in Wien mit 81,1 Prozent, den niedrigsten in Kärnten (13,7 Prozent). Bundesländer mit vielen inländischen Gästen kamen laut Wifo "vergleichsweise glimpflich davon".

Trump nach dreitägiger Behandlung zurück im Weißen Haus

Washington - Nach dreitägiger Behandlung wegen seiner Covid-Erkrankung ist US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt. Der Hubschrauber mit Trump an Bord hob gegen zwei Uhr europäischer Zeit von dem Krankenhausgelände ab. Zurück in der Präsidentenresidenz bekräftigte Trump seine Botschaft, die Amerikaner müssten sich nicht vor dem Coronavirus fürchten. "Lasst es nicht euer Leben beherrschen. Habt keine Angst davor", sagte er.

Infrastrukturministerin Gewessler in Selbstisolation

Wien - Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich am Dienstag in Selbstisolation begeben. Wie ihr Büro mitteilte, hatte sie Kontakt mit einer potenziell Corona-infizierten Person und sei damit eine potenzielle K(ontakt)1-Person. In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden befindet sich Gewessler aktuell in Selbstisolation und wird getestet. Die wegen des Corona-Falls im Bundeskanzleramt durchgeführten Corona-Tests der anderen Regierungsmitglieder fielen negativ aus.

Pauschale Vorratsdatenspeicherung laut EuGH nicht zulässig

Luxemburg - Eine flächendeckende und pauschale Speicherung von Internet- und Telefon-Verbindungsdaten ist laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nicht zulässig. Ausnahmen seien nur möglich, wenn es um die Bekämpfung schwerer Kriminalität oder den konkreten Fall einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gehe, teilte der EuGH in einem Urteil am Dienstag mit. Die Luxemburger Richter stärkten damit die Bürgerrechte - zugleich können aber auch Befürworter der Vorratsdatenspeicherung hoffen.

"Unvollendete" Diagonale heuer zu Gast bei der Viennale

Wien/Graz - Das Grazer Filmfestival Diagonale wurde heuer eines der vielen Coronaopfer im Kulturbereich und musste seine eigentlich für März geplante Ausgabe 2020 absagen. Dafür kooperiert man heuer mit der Viennale, die am 22. Oktober ihre besondere Coronaedition einläutet. So zeigt die Diagonale zwischen 25. Oktober und 1. November sechs ursprünglich geplante Spiel- und acht Kurzfilme im Rahmen der Wiener Kollegen - unter dem Titel "Kollektion Diagonale'20 - 'Die Unvollendete'".

Europäischer Gerichtshof kippt ungarisches Hochschulgesetz

Luxemburg - Ungarn hat im Streit über sein Hochschulgesetz eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hinnehmen müssen. Die von Ungarn eingeführten Bedingungen für die Tätigkeit ausländischer Hochschulen seien mit EU-Recht nicht vereinbar, urteilte der EuGH am Dienstag. Das 2017 geänderte Gesetz richtete sich gegen die vom liberalen US-Milliardär George Soros gegründete Budapester Central European University (CEU).

Landeshauptmann Schützenhöfer in Corona-Quarantäne

Graz - Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) muss in die behördlich vorgesehene Quarantäne, weil er Kontakt mit einem mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter hatte. Das teilte die Kommunikation Land Steiermark am Dienstag mit. Auch weitere Kontaktpersonen begeben sich als Vorsichtsmaßnahme in Isolation. Alle Betroffenen seien symptomfrei. Die Testergebnisse würden bereits für Dienstagnachmittag erwartet.

Rumänien verschärft Einreisebestimmungen für Österreich

Bukarest/Wien - Nach mehreren anderen europäischen Ländern hat nun auch Rumänien wegen der hohen Coronavirus-Infektionszahlen Österreich auf seine "rote Liste" für Einreise gesetzt. Das beschloss die Regierung in Bukarest am späten Montagabend. Damit müssen Einreisende aus Österreich ab Mittwoch für 14 Tage in Quarantäne, ab dem achten Tag können sie einen PCR-Test durchführen lassen - fällt dieser negativ aus, wird ihre Quarantäne am zehnten Tag aufgehoben.

